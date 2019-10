Keňanka Obiriová obhájila titul na MS v atletike. V behu na 5000 m triumfovala v rekorde šampionátu

Dauha 5. októbra (TASR) - Keňanka Hellen Obiriová obhájila titul majsterky sveta v behu na 5000 m na atletických MS v Dauhe. Zvíťazila v rekorde šampionátu 14:26.72. Na druhom mieste skončila jej krajanka Margaret Chelimo Kipkemboiová, ktorá na cieľovej rovinke predbehla najlepšiu Európanku Konstanze Klosterhalfenovú z Nemecka (14:28.43).

Obiriová získala tretí cenný kov z MS, v zbierke má ešte bronz z Moskvy. Ďalšie dve medailistky získali prvú medailu z vrcholných podujatí, hoci Nemka má dve striebra z halových ME.

Finále:

Ženy - 5000 m: 1. Hellen Obiriová 14:26.72 - rekord šampionátu, 2. Margaret Chelimo Kipkemboiová (obe Keňa) 14:27.49, 3. Konstanze Klosterhalfenová (Nem.) 14:28.43, 4. Tsehay Gemechuová (Et.) 14:29.60, 5. Lilian Kasait Rengeruková (Keňa) 14:36.05, 6. Fantu Workuová (Et.) 14:40.47, 7. Laura Weightmanová (V. Brit.) 14:44.57, 8. Hawi Feysová (Et.) 14:44.92, 9. Karissa Schweizerová (USA) 14:45.18, 10. Eilish McColganová (V. Brit.) 14:46.17