Senica nedala domácim šancu a vysoko zdolala Nitru

Aj napriek upršanému počasiu počas zápasu padlo až päť gólov. Z toho štyri do siete Nitry.

Nitra 5. októbra (TASR) - V upršanom počasí sa do prvej vážnejšej príležitosti dostala Senica. Po ich rohovom kope nebezpečne hlavičkoval Dias. Brankár Šípoš výborným zákrokom podržal svoj tím. Zverenci trénera Ščasného dlho smútiť nemuseli. V 11. minúte sa po presnom centri Castaňedu presadil hlavou na zadnej žrdi Sadam Sulley a bolo 0:1. Ďalšie zaujímavé príležitosti sa potom zrodili až po polhodine hry. Najskôr nepresne zakončil aktívne hrajúci Sulley a o minútu neskôr sa nepodarilo skórovať ani domácemu Šefčíkovi. V 35. minúte sa hosťom podarilo svoj náskok zvýšiť, keď obrana Nitry dala v šestnástke Sofianovi El Moudanemu príliš veľa priestoru a ten peknou strelou k vzdialenejšej žrdi nezadržateľne skóroval - 0:2. Náskok mužstva zo Záhoria mohol byť do polčasu aj vyšší, no šance Klapana či Castaňedu zostali nevyužité.

Nitra mala výborný vstup do druhého polčasu. Už po šiestich minútach sa dokázala vrátiť naspäť do zápasu, keď center z ľavej strany z kopačky Chobtota si Yenne snažiaci sa ubrániť útočníka Ristovskeho nešťastne sklepol do vlastnej brány. Radosť domácich z kontaktného gólu však netrvala dlho. V 63. minúte po priamom kope Lovra Cveka sa lopta dostala až do päťky, kde osamotený Joss Didiba pohodlne hlavou doprial Senici znova dvojgólový náskok. Hostia sa potom už zatiahli na vlastnú polovicu a umne strážili dobrý výsledok. V 78. minúte ho dokonca zveľadili, keď po rýchlom protiútoku sa dostal k lopte Castaňeda, parádnou zasekávačkou sa zbavil a následne presnou strelou zvýšil náskok Senice na 4:1. V zostávajúcom čase si už Záhoráci svoj náskok bez väčších problémov postrážili.