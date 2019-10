TASR

Dnes o 22:23 čítanie na minútu 0 zdieľaní Žilina na domácom štadióne iba tesne porazila Sereď

V celom zápase spadol iba jediný gól. Ten stačil Žilinčanom na konečnú výhru.

Na snímke zľava Dávid Ďuriš (Žilina) a Richard Župa (Pohronie) v zápase 9. kola Fortuna ligy vo futbale MŠK Žilina - FK Pohronie Žiar nad Hronom v Žiline 21. septembra 2019. — Foto: TASR/Erika Ďurčová

Žilina 5. októbra (TASR) - Žilinčania mali do zápasu raketový nástup a už v 52. sekunde dorazil Ilievom vyrazenú strelu Káčera do ľavého dolného rohu seredskej brány pohotový Bernát. Domáci mali navrch, ale ďalší gól nepridali, aj napriek tomu, že mali na to niekoľko sľubných príležitostí ako, napríklad, v 9. minúte Jánošík. Sereď sa v 16. minúte zásluhou Roriča dostala blízko ku gólu, obrana domácich totiž hosťujúceho hráča nepokryla pri centri z pravej strany, ale Rorič poslal loptu v päťke tesne nad. Hostia však pochopili, že so Žilinou môžu hrať otvorenejšiu partiu a diváci sledovali napriek dažďu vyrovnaný duel. V 31. minúte hlavičkoval tesne vedľa pravej žrde Králik a o sedem minút Vallova strela minula pravý horný roh brány Serede.

Obraz hry sa veľmi nezmenil ani v druhom dejstve. V 53. minúte vyrazil Iliev pokus domáceho Jánošíka a o štyri minúty mieril Diaz dobrej pozície vysoko nad. Podobne si po Slukovej prihrávke počínal Demiri v 62. minúte a o desať minút netrafil Vallov krížny center v sklze Boženík. Za nevyužité šance mohol domácich vytrestať v 80. minúte Morong, ale krížnou strelou vo výbornej príležitosti napol iba bočnú sieť. Záverečných desať minút zápasu bolo rozháraných, žiadny z tímov si nevytvoril tlak, a keď ani Balaj a Diaz v nadstavenom čase v dobrej šanci neskórovali, vyhrali Žilinčania nad Sereďou 1:0 gólom z úvodnej minúty.