Dunajská Streda tesne zvíťazila nad Spartakom. Z víťazstva v Trnave sa teší po dlhých rokov

Spartak mohol aj viesť, no Dunajská Streda napokon zvíťazila tesne 1:2 a po dlhých rokoch sa tešila z víťazstva na trnavskej pôde.

Na snímke hráč Trnavy Erik Grendel počas zápasu 11. kola Fortuna ligy medzi FC Spartak Trnava a DAC Dunajská Streda v Trnave v sobotu 5. októbra 2019. — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Trnava 5. októbra (TASR) - Zápas mesiaca medzi tradičnými rivalmi sa začal slávnostne a útočník Spartaka Alex Sobczyk si prevzal trofej za gól mesiaca. Oba tímy nastúpili bez tradičných kapitánov. Mitrea dostal trest za vylúčenie v Zlatých Moravciach a dunajskostredský Koštrna sa zranil tesne pred zápasom a nahradil ho v zostave Blackman.

Lepšie začali hostia a už v 5. min sa menilo skóre. Do tutovky sa dostal K. Vida, Rusov mu ju zmaril, ale lopta sa odrazila k Fábrymu, ktorý z hranice jedenástky prepálil všetko, čo mu stálo v ceste a D. Streda viedla. O odpoveď sa pokúšal Lovat, ktorý si spracoval Halilovičov center, zbavil sa obrancu, ale z uhla netrafil bránku. Po rohu v 11. min pekne hlavičkoval Gamboš, ale K. Vida loptu vykopol pred bránkovou čiarou. Gamboš hlavičkoval aj v 19. min po Diogovom centri, ale nedôrazne a Jedlička nemal s loptou problém. V 25. min posadil Lovat center na Tavaresovu hlavu, jeho brazílsky spoluhráč výborne hlavičkoval, ale Jedlička ešte lepšie zakročil a loptu vyrazil na roh. Po peknej kombinácii na pravej strane v 30. min našla Diogova prihrávka a zadnej tyčke úplne voľného Lovata, ale ten trestuhodne netrafil bránku. Na opačnej strane po priamom kope nebezpečne hlavičkoval Kružliak. V 43. min napriahol z hranice šestnástky Oravec, ale jeho bombu vyrazil Rusov.

V 50. min zakombinovali domáci po ľavej strane, ale Tavaresovej hlavičke chýbala presnosť aj razancia. Bol to však moment zvýšenej aktivity Spartaka. Gombošovu strelu z diaľky vytlačil Jedlička na roh a aj po ňom prúdili do jeho šestnástky centre, ktoré žlto-modrí s námahou odvracali. V 62. min Tešija uvoľnil Lovata, jeho strelu obrana zblokovala a Sobczykovi chýbalo iba málo, aby ju pred bránkou dočiahol. V 66. min nastúpil Dangubič a hneď sa skvelo uviedol. Najskôr si výborne nabehol za obranu, no trafil len bočnú sieť. Krátko nato však nádhernou prihrávkou našiel Lovata, ktorý nezadržateľne vyrovnal. Trnava mohla aj viesť, keď Diogovu gólovú prihrávku na Tavaresa odvrátil v poslednej chvíli Kružliak a skoro si dal vlastný gól. Z ničoho nič však udreli hostia, ktorí využili zmätky v obrane, Divkovič sa neunáhlil, videl lepšie postaveného K. Vidu, ktorý úplne voľný zvýšil na 2:1 pre D. Stredu. V 83. min Dangubič tečoval strieľaný center Tešiju, ale Jedličku neprekvapil.

V 87. sa šikovne uvoľnil Diogo, technicky mieril do horného rohu, ale lopta letela kúsok nad cieľ. V nadstavenom čase mal na kopačke vyrovnanie Yilmaz, ktorému nádherne prihral Diogo, ale trnavský útočník odmietol úlohu hrdinu, lebo v tutovke minul a Dunajská Streda sa po dlhých rokoch tešila z víťazstva v Trnave.

FC Spartak Trnava – DAC 1904 Dunajská Streda 1:2 (0:1)

Góly: 68. Lovat - 5. Fábry, 74. K. Vida. Rozhodovali: Kružliak -Somoláni, Hancko, ŽK: Mesík – Ramirez, Jedlička, 3949 divákov