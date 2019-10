TASR

Dnes o 16:31 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Koniec držania psov na reťazi! Návrh na zákaz bude riešiť parlament

Nová legislatíva by mohla byť účinná od 1. januára 2022.

Ilustračná snímka — Foto: Adn

Bratislava 5. októbra (TASR) - Držať psa na reťazi s výnimkou času potrebného na kŕmenie, čistenie či ošetrenie by mohlo byť zakázané. V novele zákona o veterinárnej starostlivosti to navrhuje poslankyňa Národnej rady (NR) SR Eva Antošová (SNS). Návrh predložila do parlamentu.

Novelou chce Antošová zabrániť zbytočnému týraniu a utrpeniu psov uviazaných na reťaziach, šnúrkach či špagátoch. "Držanie psa na reťazi spôsobuje zvieraťu utrpenie, môže mať negatívny vplyv na jeho zdravie a môže spôsobiť trvalú poruchu jeho správania," argumentuje poslankyňa. Dodáva tiež, že držanie na reťazi potláča prirodzené potreby spoločenského a svorkového zvieraťa, akým pes je, čo vedie k jeho frustrácii, agresívnemu správaniu a sebapoškodzovaniu.

"Ustanovuje sa zákaz držať psa na reťazi s výnimkou času, ktorý je preukázateľne potrebný na kŕmenie, čistenie, vyšetrenie, ošetrenie, alebo iného dôvodu vedúceho k zabezpečeniu pohody zvieraťa a ochrany jeho zdravia," píše sa v dôvodovej správe návrhu.

Nová legislatíva by mohla byť účinná od 1. januára 2022, pretože sa podľa Antošovej musí spoločnosť na dané obmedzenie adaptovať.