TASR

Dnes o 15:24 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Premiér: Zdravotníctvo bude dofinancované, aby fungovalo bez problémov

Peter Pellegrini tiež v sobotnej diskusii uviedol, že je ako volebný líder Smeru-SD pripravený sa po parlamentných voľbách uchádzať o funkciu predsedu vlády.

— Foto: TASR/AP

Bratislava 5. októbra (TASR) - Zdravotníctvo bude dofinancované takou sumou, ktorá bude garantovať bezproblémové poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) to uviedol v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Uistil, že rokovania medzi ministerstvom financií, zdravotníctva, ako aj nemocnicami a asociáciami vedú k takej sume, s ktorou budú spokojní všetci.

Premiér zopakoval, že reforma nemocníc neznamená ich zatváranie. „Lakmusovým papierikom by mohlo byť prvé čítanie o tomto návrhu zákona, keď by sme sa mohli pozrieť na to, či naozaj, tak ako to deklarujú aj iné politické strany, dostane tento zákon veľmi širokú podporu v parlamente. Bol by to dobrý signál," vyjadril sa Pellegrini k návrhu o reforme nemocníc, ktorý vláda poslala do parlamentu. „Dovtedy budeme robiť všetko pre to, aby sme spolu s kolegami aj s pánom predsedom našej strany podporu pre túto reformu našli," doplnil s tým, že do posledného momentu bude presviedčať poslancov, aby bola reforma spustená.

Pellegrini tiež v relácii povedal, že navrhované zvýšenie dane z tabaku má jeho podporu. Pripomenul, že tabak zdravých ľudí devastuje. „Rád budem ochraňovať ľudí pred zdražovaním, ak sa to týka základných životných potrieb. Ak sa to týka bývania, energií, niečoho, čo nevyhnutne potrebujú pre život. Nie chrániť ľudí pred niečím, čo im výrazne poškodzuje zdravie a na základe čoho väčšina z nich zomrie. To si nemyslím, že by som chcel ľudí chrániť pred zdražovaním niečoho, čo im devastuje zdravie," upozornil.

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) je v súvislosti s týmto návrhom podľa Pellegriniho pripravený prísť s variantom polovičného zvýšenia. „Ak to neprejde v parlamente, budeme musieť rozpočet upraviť tak, že nebudeme môcť počítať s týmito príjmami," doplnil s tým, že pri príprave rozpočtu je vláda viazaná zákonom. „Iný rozpočet ako s maximálnym deficitom pol percenta HDP nemôžeme na vláde schváliť," skonštatoval.

Návrh na zvyšovanie minimálnej mzdy by podľa predsedu vlády nemal byť predmetom politických či koaličných dohôd, ide o vec medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. Pellegrini vyhlásil, že vždy odmietal, aby akékoľvek dobré opatrenie bolo brané za rukojemníka vo vzťahu k inému opatreniu. Povedal to v súvislosti s tým, či Smer-SD podporí návrh na zvýšenie minimálneho dôchodku.

„Naša ekonomika spomalila, ale ešte stále predstavuje relatívne dobrý hospodársky rast. Nehovoríme o žiadnej recesii alebo kríze, ale o spomalení," pripomenul premiér a dodal, že slovenské verejné financie sú zdravé a náš dlh je pod sankčnými pásmami.

V súvislosti s armádnymi nákupmi Pellegrini zopakoval svoje stanovisko, že sa ich nechystá predložiť na rokovanie bezpečnostnej rady ani vlády. Ministerstvo obrany by podľa neho malo do volieb ukončiť transparentné procesy s plánovanými nákupmi, aby o nich mohla rozhodovať budúca vláda.

Pellegrini tiež v diskusii uviedol, že je ako volebný líder Smeru-SD pripravený sa po parlamentných voľbách uchádzať o funkciu predsedu vlády.