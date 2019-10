TASR, Dobré noviny

V boji pokračuje: Princ Harry napadol ďalší britský bulvár, už má dosť útokov na Meghan

Britský princ Harry pokračuje vo svojom boji s britskými bulvárnymi médiami.

Londýn 4. októbra (TASR) - Britský princ Harry zažaloval vydavateľov bulvárnych novín The Sun a Daily Mirror za nelegálne odpočúvanie telefónu. Ide už o druhú Harryho žalobu voči britským bulvárnym médiám v priebehu týždňa, informovala v piatok televízia Sky News.

Podľa Buckinghamského paláca vojvoda zo Sussexu predložil svoju sťažnosť Vrchnému súdu v Londýne. Namieta v nej voči nelegálnemu odpočúvaniu svojej hlasovej schránky a narušeniu svojho práva na súkromie. Bezprostredne nebolo jasné, akej konkrétnej kauzy sa žaloba týka.

Ide už o druhú žalobu na britský bulvár

Mediálna skupina News Group Newspapers, ktorej patria noviny The Sun, The Sun on Sunday, The Times a The Sunday Times, potvrdila, že žalobe čelí jedna z jej spoločností. Druhou skupinou, voči ktorej je namierená Harryho sťažnosť, je MGN Limited, ktorá je vlastníkom novín Daily Mirror, Sunday Mirror and a Sunday People, vyplýva z predmetných súdnych dokumentov.

Len v utorok Harry a jeho manželka Meghan oznámili, že zažalovali bulvárne noviny Mail on Sunday a ich materskú spoločnosť Associated Newspapers za nelegálne zverejnenie súkromného listu, ktorý Meghan napísala svojmu otcovi.

Rozhodol sa svoju rodinu chrániť

Harry pri tej príležitosti zverejnil emotívne vyhlásenie, v ktorom písal, že bulvár prenasleduje vojvodkyňu Meghan podobným spôsobom ako jeho matku Dianu, ktorá tragicky zahynula v roku 1997. O život prišla pri autonehode v Paríži, keď sa snažila uniknúť pred novinármi.

Princ uviedol, že najväčší strach má z toho, že sa zopakuje história. Vo svojom vyjadrení pre médiá napísal: „Niekedy v živote nastane ten moment, kedy jediné, čo môžete urobiť, je postaviť sa voči takémuto správaniu, pretože ničí ľudí a ľudské životy. Ak by som to mal povedať jednoducho, je to šikana, ktorá ľuďom ubližuje. Všetci vieme, že takéto správanie nie je tolerovateľné, a to za žiadnych okolností. Hoci možno moje kroky nemusia byť bezpečné, sú určite správne. Videl som, čo sa stane, keď ľudia, ktorých ľúbim, prestanú byť vnímaní ako skutočné bytosti a prestane sa tak k nim aj správať,“ napísal v emotívnom vyhlásení, ktoré cituje britský The Guardian, pričom poslednou vetou princ jednoznačne narážal na svoju zosnulú mamu, princeznú Dianu.

Podľa Harryho sa bulvár špeciálne zameral na Meghan v priebehu posledného roka, keď bola vojvodkyňa tehotná a keď v máji 2019 porodila svoje prvé dieťa, syna Archieho Harrisona.