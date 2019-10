TASR

NHL možno zavíta aj na Slovensko. Do úvahy pripadajú tieto dve mestá

Podobne ako v Prahe aj na Slovensku by sa mohol v budúcnosti konať duel zámorskej NHL.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/AP

Praha 5. októbra (TASR) - Slovensko patrí medzi krajiny, v ktorých by sa v budúcnosti mohol v rámci Global Series odohrať zápas základnej časti zámorskej hokejovej NHL. Uviedol to zástupca komisára profiligy Bill Daly. Podľa neho je však pravdepodobnejší scenár prípravného duelu s niektorým zo slovenských klubov. O tejto možnosti informoval Daly pred piatkovým zápasom NHL v pražskej O2 Aréne medzi Philadelphiou Flyers a Chicagom Blackhawks (4:3).

Druhým dielom tohtoročného európskeho turné bude dvojzápas medzi Buffalom a Tampou Bay v Štokholme. Sabres a Lightning sa stretnú v hale Ericsson Globe 8. a 9. novembra. V tom čase by už chcelo mať vedenie NHL pripravený kompletný harmonogram na budúci rok. Ten byl mal pozostávať z pripravných duelov proti európskym tímom, ale aj zo súbojov základnej časti na starom kontinente.

Pravdepodobnejší je prípravný duel so slovenským tímom

„Jedným z trhov, ktoré sú pre nás obzvlášť zaujímavé, je logicky Rusko. To si však vyžaduje spoluprácu od tamojšej federácie a vedenia Kontinentálnej hokejovej ligy. V každom prípade sme otvorení spolupráci. V tejto súvislosti sme zvažovali aj Slovensko, Švajčiarsko či Rakúsko. Všetko sú to trhy, ktoré pravidelne skúmame,“ citoval Dalyho oficiálny web NHL.

Pravdepodobnejší ako súťažný zápas na Slovensku je skôr prípravný duel, v ktorom by si niektorý z klubov NHL zmeral sily so slovenským zástupcom. V tejto súvislosti sa spomínali Košice a Bratislava. Fanúšikovia v hlavnom meste SR si tímy NHL mohli pozrieť naživo už dvakrát. V oboch prípadoch prišlo ku konfrontácii so Slovanom Bratislava. V septembri 2008 „belasí" podľahli Tampe 2:3 po samostatných nájazdoch. O tri roky neskôr prehrali na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu 1:4 s New Yorkom Rangers, ktorého dres si vtedy obliekal aj slovenský krídelník Marián Gáborík.