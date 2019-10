TASR

Dnes o 13:18 čítanie na minútu 0 zdieľaní MŠVVaŠ podporuje vzdelávanie informatiky na školách pomocou projektu

Projekt bol Ministerstvom práce, sociálnych veci a rodiny SR v operačnom programe Ľudské zdroje vybraný ako úspešný príklad dobrej praxe. Potrvá do októbra 2020.

Ilustračná snímka — Foto: TASR

Bratislava 5. októbra (TASR) - Národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie sa za tri roky zúčastnilo 40.012 študentov. Projekt realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR, chce tak podporiť vzdelávanie informatiky na školách. TASR o tom informovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a šport (MŠVVaŠ) SR.

Do akadémie sa doteraz zapojilo 38.062 žiakov zo základných a stredných škôl a 1950 vysokoškolákov. "Cieľom projektu je vytvorenie modelu vzdelávania mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby trhu práce so zameraním na informatiku a informačné a komunikačné technológie," uviedol rezort.

Národný projekt prináša základným a stredným školám bádateľsky orientované vzdelávanie informatiky, matematiky a prírodovedných predmetov. "Vďaka nemu sa realizujú nové akreditované kurzy kontinuálneho vzdelávania, nové aktivity neformálneho vzdelávania pre učiteľov ako popularizačné prednášky či exkurzie v IT firmách," vysvetľuje ministerstvo školstva.

Dôležité je vytváranie väzieb a partnerstiev medzi základnými, strednými a vysokými školami a IT firmami. Veľkým prínosom je podľa rezortu zmena postojov žiakov k štúdiu informatických odborov. Pomocou programu chcú zvýšiť aj záujem dievčat v tejto oblasti. "Pre učiteľov je to získanie didaktických kompetencií v súlade s najnovšími trendmi vyučovania prírodných a technických vied, matematiky a informatiky. Spolupráca učiteľov s IT firmami a vysokými školami vytvára dlhodobé podnetné prostredie pre ich ďalší odborný rast," povedalo MŠVVaŠ.

Zlepšovania digitálnych kompetencií detí a žiakov má zabezpečiť Program informatizácie školstva s výhľadom do roku 2030. Jedným z opatrení by mala byť podpora inklúzie prostredníctvom digitálnych informačno-komunikačných technológií. Na programe spolupracuje MŠVVaŠ s odbornou verejnosťou.