Atletika-MS: Baršim rozburácal Dauhu, Kataru priniesol zlato vo výške

Najúspešnejšieho katarského atléta v tejto sezóne sužovali zranenia a vo finále sa trápil na výške 233 cm. Ak by na nej neprekonal latku na tretí pokus, skončil by bez cenného kovu.

Katarský výškar Mutaz Essa Baršim zvíťazil vo finále mužov v skoku do výšky vo svetovom výkone roka 237 cm na MS v atletike v katarskej Dauhe 4. októbra 2019. — Foto: TASR/AP

Dauha 4. októbra (TASR) - Katarskému výškarovi Mutazovi Essovi Baršimovi sa podarilo prvýkrát zaplniť a rozburácať divákov na atletických MS v Dauhe, doma získal zlato vo svetovom výkone roka 237 cm. Na stupne víťazov ho doprevadia dvaja Rusi v neutrálnych farbách Michail Akimenko a Iľja Ivaniuk, obaja si skočili osobné rekordy 235 cm.

Najúspešnejšieho katarského atléta v tejto sezóne sužovali zranenia a vo finále sa trápil na výške 233 cm. Ak by na nej neprekonal latku na tretí pokus, skončil by bez cenného kovu. Lenže uspel, potom aj na ďalších dvoch výškach 235 a 237 na prvý pokus a obhájil titul. Ivaniuk získal druhý bronz na významnom podujatí, pred rokom obsadil tretiu priečku aj na ME v Berlíne.