TASR

Dnes o 16:15 čítanie na minútu Česi oznámili dátum štátneho smútku za Karla Gotta

V piatok to oznámil český premiér Andrej Babiš a následne portál spravodajskej televízie ČT24.

Karel Gott — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Praha 4. októbra (TASR) - Česká vláda sa chystá vyhlásiť na sobotu 12. októbra štátny smútok po úmrtí speváka Karla Gotta. V ten deň sa bude konať umelcov pohreb so štátnymi poctami vrátane zádušnej omše v Katedrále svätého Víta.

Podľa Babiša bude pohreb logisticky veľmi náročný, pretože záujem verejnosti je obrovský, a navyše, Úrad vlády má na to iba týždeň. Babiš pôvodne navrhol štátny pohreb, ak s tým rodina zosnulého bude súhlasiť, nakoniec pôjde o pohreb so štátnymi poctami.

Prezident Miloš Zeman počíta s uctením pamiatky, ale už teraz sú štátne vlajky na Pražskom hrade a na zámku v Lánoch spustené na pol žrde, oznámil v piatok Zemanov hovorca Jiří Ovčáček.

Verejná rozlúčka bude budúci piatok

Vláda podľa slov Babiša od začiatku komunikuje so spevákovou rodinou. Tá už vo štvrtok informovala, že sa rozhodla pre pohreb so štátnymi poctami. Verejnosť sa bude môcť s Gottom naposledy rozlúčiť v piatok 11. októbra od 08.00 h do 22.00 h v Paláci Žofín na Slovanskom ostrove v Prahe, ako uviedla vdova Ivana Gottová na oficiálnej webovej stránke speváka.

Zádušná omša na druhý deň sa bude konať od 11.00 h pre pozvaných hostí v Katedrále svätého Víta na Pražskom hrade, slúžiť ju bude kardinál Dominik Duka a organizuje ju Úrad vlády. Podrobnosti budú známe v utorok 8. októbra, informoval portál ČT24.

Duka vo štvrtok na Twitteri napísal, že o zádušnú omšu za manžela ho poprosila Ivana Gottová a "rád jej prosbe vyhovie". Karel Gott zomrel v utorok 1. októbra po boji s akútnou leukémiou. Mal 80 rokov.

Praha sa zrejme bude zaoberať pomenovaním verejného priestranstva po zosnulom spevákovi, možno už 23. októbra, keď zasadne príslušná komisia.