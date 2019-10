Dominika Pacigová

Dnes o 10:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Škola, v ktorej zrušili prázdniny. Rodičia deti vezmú na dovolenku vtedy, kedy im to vyhovuje

Škola má v súčasnosti iba jedenásť žiakov vo veku štyri až šesť rokov. Na budúci rok sa však rozrastie.

SHREWSBURY 6. októbra - Škola Shrewsbury Prepatoria bola otvorená v roku 2018. Cieľom riaditeľky školy je uľahčiť život pracujúcim rodičom, ktorí si nemôžu vziať dovolenku v čase dlhých školských prázdnin. Na druhej strane, rodičom ponúka oveľa prijateľnejšiu možnosť, uvádza portál The Sun.

Deti sú radšej v škole so svojimi kamarátmi

Škola Shrewsbury Prepatoria ako prvá vo Veľkej Británii vyradila zo školského režimu prázdniny. Ich cieľom je, aby rodičia vzali ich dieťa na šesť týždňov tam, kam a kedy budú chcieť. Nebudú čeliť ani trestnému stíhaniu, ani vysokým pokutám. „Prečo by sme nemali mať školy, ktoré naplnia potreby rodičov?“ povedala pre The Sun riaditeľka školy Jane Smalley. V štátnych školách v Británii to bežne funguje tak, že dieťa môže vynechať vyučovanie iba v prípade, že má potvrdenie od lekára alebo je o neprítomnosti dieťaťa triedny učiteľ informovaný rodičom vopred. Súkromné školy však takéto podmienky nemajú, a preto si Jane Smalley mohla otvoriť prvé školské zariadenie, v ktorom nie sú prázdniny.

V tejto škole si okrem iného môžu žiaci užiť pomalšie tempo a učitelia im nezadávajú žiadne domáce úlohy. Pracujúci rodičia vítajú myšlienku zrušenia prázdnin. „Dlhé letné prázdniny nie sú pre nikoho prínosom. Dcérka je v škole šťastná so svojimi kamarátmi,“ povedala mamička Sarah Golden.

Škola je tak otvorená v priebehu celého školského roka. Jane Smalley totiž na britskom ministerstve školstva zistila, že v Británii neexistuje žiadny zákon, ktorý by školám prikazoval mať prázdniny v určitom presne stanovenom termíníe. Dôležité je len to, aby sa deti ročne zúčastnili 190 vyučovacích dní. Výber dovolenky teda necháva celkom na rodičoch: „Sme otvorení celý rok a sledujeme, aké to má výhody. Prečo to neponúkajú školy aj iným rodinám?“ uzavrela riaditeľka školy.