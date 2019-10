Dominika Pacigová

Dnes o 20:09 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní PRVÝ VEĽKÝ ÚSPECH: Čistička oceánov mladého vynálezcu po prvý raz vyzbierala plasty

Projekt ambiciózneho mladíka Boyana Slata zaznamenal prvý veľký úspech.

Nápad mladého vynálezcu funguje. — Foto: TASR / AP

KALIFORNIA 4. októbra - Nezisková organizácia The Ocean Cleanup vznikla v roku 2013. Organizáciu založil Holanďan Boyan Slat. Po neúspešných pokusoch si zaradenie, ktoré má pomôcť oceánom zbaviť sa plastového odpadu, prešlo niekoľkými revíziami.

Neúspešný prvý pokus

Prvý pokus holandských vedcov bol neúspešný, pretože sa zariadenie po štyroch mesiacoch na mori rozpadlo. Dôvodom bol neustály tlak vĺn a vetra. Navyše, zariadenie nedokázalo udržať plasty, ktoré na mori vyzbieralo.

V dnešných dňoch sa zariadeniu podarilo prvýkrát v histórii zachytiť a udržať plasty. Boyan Slat sa s touto novinkou pochválil na sociálnych sieťach. Podľa jeho slov 600 metrov dlhé zariadenie zachytilo zvyšky toho, čo je známe ako Veľká pacifická skládka odpadu, uvádza portál The Guardian.

Foto: TASR / AP

Foto: TASR / AP

Ich vízia je dosiahnuteľná

Čistiaci systém je navrhnutý tak, aby nezhromažďoval len rybárske siete, ale aj veľké plastové predmety či mikroplasty. Podarilo sa im dokonca zachytiť aj koleso. „Teraz lovíme plasty. Začali sme pred siedmimi rokmi, tento rok naznačuje, že naša vízia je dosiahnuteľná,“ povedal Slat s tým, že ich systém využíva prírodné sily oceánu na pasívne zachytávanie a koncentrovanie plastov.

Foto: TASR / AP

Cieľom organizácie The Ocean Cleanup je dopraviť vyzbieraný plast na pobrežie koncom tohto roka. Následne by ho mali recyklovať.

Ako to funguje?

Čistička je zložená z 12 metrov dlhého potrubia, ktoré je paradoxne vyrobené z plastu. To je zmontované dokopy, aby sa vytvorila dlhá pohyblivá rúra. Vzduch vo vnútri zabezpečí, že potrubie pláva na hladine mora v oblúku. Nylon, ktorý je spustený do vody, tvorí obriu lopatku slúžiacu na zachytávanie plastových odpadkov. Ryby však ohrozené nebudú, môžu totiž čističku podplávať.

Mladý vizionár

Slat systém navrhol, keď mal iba 18 rokov. Prvotný nápad ale prišiel ešte skôr. Ako 16-ročný si na dovolenke v Grécku všimol, že v mori je viac plastov ako rýb. Po návrate domov dokončil školu a založil si spoločnosť Ocean Cleanup Array.

„Problém so znečistením plastami bol vždy prezentovaný ako niečo neriešiteľné. Vždy to bolo o tom, že sa to vyčistiť nedá. Vraj to najlepšie je, že sa máme snažiť, aby to nebolo ešte horšie. Pre mňa osobne je to hrozná správa,“ vysvetlil svoje pohnútky mladík.