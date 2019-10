TASR

Dnes o 13:09 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní MS v atletike: Naserová zabehla ázijský rekord, desaťboj prekvapujúco pre Kaula

Šprintérka z Bahrajnu Salwa Eid Naserová triumfovala v behu na 400 m na atletických MS v Dauhe v ázijskom rekorde 48,14 s.

Niklas Kaul — Foto: TASR/AP

Dauha 3. októbra (TASR) - Týmto časom sa zároveň posunula na tretie miesto historických tabuliek a zlepšila zároveň svetový výkon roka. Striebro získala líderka tohtoročných tabuliek Shaunae Millerová-Uibová, ktorej k titulu nepomohol ani nový rekord Severnej a Strednej Ameriky 48,37.

Bronz získala Jamajčanka Shericka Jacksonová za 49,47. Rodáčka z Nigérie Naserová získala druhý cenný kov na vrcholnom podujatí po striebre z Londýna 2017 a stala sa zároveň vo veku 21 rokov najmladšou víťazkou v tejto disciplíne v histórii.

Favoritka vo vrhu guľou pozíciu potvrdila

Pozíciu hlavnej favoritky vo vrhu guľou žien potvrdila Číňanka Li-ťiao Kung a získala zlato. Jediná žena, ktorá v tejto sezóne dokázala prehodiť hranicu 20 m, triumfovala výkonom 19,55 m. Druhá skončila Jamajčanka Danniel Thomasová-Doddová za 19,47. Bronz získala Nemka Christina Schwanitzová výkonom 19,17.

Salwa Eid Naser Foto: TASR/AP

Li-ťiao Kung obhájila titul z Londýna 2017 a získala šiestu medailu v sérii zo svetových šampionátov. Jej zbierka z MS aktuálne pozostáva z dvoch zlatých, jednej striebornej a troch bronzových medailí.

Sedemboj reprízou z ME 2018

Britka Katarina Johnsonová-Thompsonová triumfovala v sedemboji. Nazbierala celkovo 6981 bodov, čo je svetový výkon roka. Striebro získala úradujúca olympijská víťazka Nafissatou Thiamová z Belgicka výkonom 6677, bronz vybojovala Rakúšanka Verena Preinerová vďaka zisku 6560 bodov.

Sedemboj bol reprízou súboja z ME 2018 v Berlíne. vtedy uspela Thiamová. Po prvom dni si Britka držala tesné vedenie hlavne vďaka tomu, že s Belgičankou udržala krok v jej najlepšej disciplíne výške. Obe kandidátky na zlato skočili sedembojársky rekord šampionátu 195 cm. Johnsonová-Thompsonová potom predviedla najlepší výkon zo všetkých v behu na 200 m (23,08 s) i vo svojej tradične silnej diaľke (677 cm).

Rozhodujúcim momentom sa napokon ukázala byť neschopnosť Thiamovej podať stopercentný výkon v hode oštepom pre problémy s ramenom. Belgičanka síce hodila v Dauhe výkon sezóny 48,04, no to je stále veľmi ďaleko k jej osobnému rekordu 59,32.

Katarina Johnson-Thompson Foto: TASR/AP

Prekvapujúci víťaz desaťboja

Nemec Niklas Kaul sa stal prekvapujúcim majstrom sveta v desaťboji. V Dauhe dosiahol bodový zisk 8691 bodov, čo je jeho osobný rekord. Kaul v prebiehajúcej sezóne triumfoval na ME do 23 rokov, medzi seniormi získal premiérový cenný kov. O svojom prvenstve pri vyrovnanosti medailistov rozhodol až v záverečnej disciplíne 1500 m, v ktorej bežal suverénne najrýchlejšie zo všetkých za 4:15,70.

Estónec Maicel Uibo zavŕšil strieborný rodinný večer, keď obsadil výkonom 8604 druhé miesto rovnako ako jeho manželka Shaunae hodinu predtým na štvorstovke. Bronz vybojoval Kanaďan Damian Warner (8529), ktorý pridal tretí cenný kov z MS po tretej priečke z Moskvy 2013 a striebre z Pekingu 2015.

Jednoznačný favorit na zlato a líder po prvom dni Kevin Mayer z Francúzska odstúpil po ôsmej disciplíne žrdi. „V stredu som cítil, že moja achilovka je na tom veľmi zle po stovke. Dnes ráno som vstal a nemohol som chodiť. Dúfal som, že mám v sebe dostatok adrenalínu, aby som to prekonal. Lenže keď sa nemôžete poriadne pohybovať, zrazu začnete cítiť všetky ostatné problémy a môj zadný stehenný sval na tom tiež nie je najlepšie. Nič neľutujem, snažil som sa dať do toho všetko, no v žrdi to už naozaj nešlo," povedal v mixzóne svetový rekordér Mayer.