Klaudia Fiolová

Dnes o 18:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Holandské mamy majú najšťastnejšie a najposlušnejšie deti. Toto sú ich zásady výchovy

Dieťa podľa nich nepotrebuje úspech k tomu, aby bolo šťastné. Holanďania majú vo výchove detí jasno a podľa prieskumov sú práve ich ratolesti najšťastnejšie.

Holandskí rodičia majú vlastné pravidlá na výchovu dieťaťa — Foto: Pexels, Instagram@greekonwheels

AMSTERDAM 5. október - Výchova holandských mamičiek sa od klasickej výchovy detí príliš nelíši. Riadia sa ale odlišnými metódami, ako si poradiť s tými najmenšími. A podľa štúdií sa im darí veľmi dobre. Ich deti sú omnoho šťastnejšie a spokojnejšie, ako sú tie v okolitých krajinách. To dokazujú prieskumy.

Inšpirujte sa aj vy holandskými matkami a prečítajte si ich tipy na výchovu dieťaťa.

Doprajte detičkám viac času na spánok

Holandské matky dbajú na to, aby ich deti mali dosť času na odpočinok. Radšej im nedajú toľko aktivít na doma a doprajú im čas na oddych. Prieskumy dokazujú, že holandské deti spia v priemere o dve hodiny viac ako napríklad deti v Amerike. Tým, že majú viac spánku denne, tak aj rodičia sú spokojnejší a majú viac času na seba.

Dovoľte im jesť čokoládu na raňajky

Možno to mnohým znie ako zlý nápad, ale holandské matky nemajú nič proti tomu. Nemajú problém podávať ratolestiam sladkú maškrtu na raňajky. Nechcú im zakazovať sladkosti a myslia si, že deti sa naučia sebakontrole už odmalička. Všetko je to len o rovnováhe a o správnom načasovaní.

Ukážte im, že peniaze nie sú všetko

Matky v Holandsku dbajú na to, aby ich deti neboli materialistické. Chcú im odmalička ukázať to, že všetko sa netočí iba okolo peňazí. Keď usporiadajú narodeninovú oslavu, každé dieťa má daný limit 10 eur, za ktorý môže kúpiť prekvapenie pre oslávenca. Deti by mali oslavovať narodeniny nie kvôli darčekom, ale preto, aby strávili voľný čas so svojimi kamarátmi a hrali sa.

Povzbudzujte ich, aby vyjadrili svoj vlastný názor

Rodičia by mali odmalička navádzať deti na to, aby vedeli odôvodniť svoje želanie alebo skutky. Podľa Holanďanov má slovo v rodine každý, aj v prípade, že ide o 3-ročné dieťa. Rodinné pravidlá by sa mali tiež určiť všetkými členmi rodiny. Ak napríklad chcú vaše deti stráviť viac času pred televíziou, vyhradte si čas na to, aby ste rozprávky pozerali spoločne.

Vytvorte si vlastné rodinné zvyky

Jedným z najdôležitejších pilierov rodičovstva je pre Holanďanov ich rutina. Rutina znamená predvídateľnosť a predvídateľnosť znamená zvládnuteľnosť.Keď máte presný harmonogram na to, kedy je spoločná večera a kedy majú ísť deti spať, tí najmenší sa naučia pravidelný režim a zvyknú si na to. Rodičia tak nemusia nahánať členov rodiny k stolu.

Nikdy nezabúdajte na seba a na svoje potreby

Platí pravidlo, že šťastný rodič sa rovná šťastné dieťa. Holandské matky nemajú potreby predbiehať sa v tom, kto je lepším rodičom. Berú sa také, aké sú, a to aj s nedokonalosťami. A tak vychovávajú aj vlastné deti.

Dieťa k šťastiu nepotrebuje úspech

Netlačte na svoje deti. Nemusíte sa sústrediť len na to, aké známky nosí domov zo školy. Sústreďte sa radšej na to, či je šťastné a spokojné. Holandské matky v tom majú jasno. Aj keď chcú, aby ich deti boli úspešné, najprv musia byť spokojné samy so sebou, motivované, nezávislé a musia mať pozitívne vzťahy so svojou rodinou a priateľmi. Podľa nich je práve toto cesta k úspechom v živote.