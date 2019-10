TASR

Dnes o 10:55 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Európska liga: Slovan naďalej lídrom skupiny, v Brage získal cenný bod

Futbalisti Slovana Bratislava remizovali vo štvrtkovom stretnutí 2. kola Európskej ligy UEFA 2019/2010 na pôde Sportingu Braga 2:2 a zostali na čele K-skupiny.

Na snímke hráči ŠK Slovan Bratislava a Sportingu Braga po remíze 2:2 — Foto: TASR/Jakub Kotian

Braga 3. októbra (TASR) - Domáci sa v zápase ujali vedenia 1:0 po góle Bruna Vianu v 31. minúte, v nadstavenom čase 1. polčasu vyrovnal Andraž Šporar. Po prestávke zvýšil na 2:1 v 63. minúte Galeno, o deľbe bodov napokon rozhodol vlastný gól Vianu v 87. minúte.

V tabuľke K-skupiny patrí zverencom Jána Kozáka 1. miesto so ziskom štyroch bodov, rovnako štyri má aj Braga. Wolverhampton ich má na konte tri, Besiktas je bez bodu. V EL sa Slovan najbližšie predstaví 24. októbra v zápase proti anglickému Wolverhamptonu na Tehelnom poli.

Sporting Braga - Slovan Bratislava 2:2 (1:1) Góly: 31. Viana, 63. Galeno - 45.+3 Šporar, 87. Viana (vlastný). Rozhodovali: Jaccottet - Jobin, Zeder (všetci Švaj.), ŽK: Viana, Paulinho - de Kamps, Suchockij, Moha, Rabiu, 8875 divákov. Braga: Eduardo - Esgaio, Viana, Santos, Sequeira - Palhinha, A. Horta (70. Trincao), Fransérgio (88. Fonte), R. Horta (70. Novais) - Paulinho, Galeno Slovan: Greif - Medveděv, Bajrič, Abena, Vernon, Suchockij (80. Daniel) - de Kamps (67. Ljubičič), Rabiu, Holman (67. Dražič) - Moha, Šporar ďalší zápas K-skupiny: Besiktas Istanbul - Wolverhampton Wanderers 0:1 (0:0) Gól: 90.+3 Boly

Dobrý začiatok belasých

Slovan viedol v zápase ako kapitán Andraž Šporar, ktorý mal pásku na rukáve namiesto zraneného Vasila Božikova. Pred očami slovenského reprezentanta Stanislava Lobotku, ktorý sa na zápas prišiel pozrieť z neďalekého Viga, začali "belasí" dobre. Po štyroch minútach zahrával z dobrej vzdialenosti priamy kop Holman, Eduardo musel jeho "jedovku" vyškriabať na roh.

Braga odpovedala strelou Fransergia, ktorý prekvapivo zakončil v šestnástke, ale lopta z jeho kopačky letela nad. Na konci 15. minúty mali "belasí" výbornú možnosť po rýchlom protiútoku, Holman zakončil efektne pätičkou, ale Eduardo loptu vyrazil na roh. Slovan nepúšťal domácich do očakávaného tlaku, zverenci Jána Kozáka dobre pristupovali k hráčom a výborne pokrývali krídelné priestory.

Na snímke zľava Andraž Šporar (Slovan), Ricardo Esgaio a Bruno Viana (obidvaja Braga) Foto: TASR/Jakub Kotian

Vyrovnanie v závere

V 31. minúte však Andre Horta poslal zo štandardky loptu na hlavu Bruna Vianu a ten zblízka prekonal Greifa hlavou. Braga potom dostala krídla, ale tie mohol Slovan pristrihnúť v 43. minúte. Po centri Suchockého mal gól na hlave Holman, ale loptu hlavou netrafil ideálne.

V závere 1. polčasu však Šporara fauloval Viana a nasledoval pokutový kop. Eduoardo kanonierovi Slovana tvrdú strelu vyrazil, ale Šporar ju z dorážky poslal do siete a stanovil rezultát úvodnej 45-minútovky.

Vlastný gól na koniec

Po prestávke sa na prvú šancu čakalo pätnásť minút, mali ju domáci po nebezpečnom centri z ľavej strany. Suchockij však loptu pred dobiedzajúcim útočníkom odvrátil na roh. Braga si však po ňom na niekoľko dlhých sekúnd vytvorila veľký tlak, ktorý vyvrcholil krásnou strelou Galena z rohu šestnástky.

Greif po nej nemal nárok a Sporting viedol 2:1. Tréner Kozák zareagoval dvojnásobným striedaním, ale domáci mali častejšie loptu na kopačkách a svoj náskok mohli ešte zvýrazniť. Vo výbornej šanci sa ocitol Paulinho, ktorý len tesne minul loptu zblízka.

Na snímke hráči ŠK Slovan Bratislava oslavujú vyrovnávajúci gól na 1:1 Foto: TASR/Jakub Kotian

V 87. minúte však poslal loptu do šestnástky Erik Daniel a strelec prvého gólu v zápase Viana si dal vlastný gól. Slovan už remízu udržal a po triumfe 4:2 nad Besiktasom si do tabuľky si pripísal ďalší cenný bod.

Tabuľka: 1. SLOVAN 2 1 1 0 6:4 4 2. Braga 2 1 1 0 3:2 4 3. Wolverahmpton 2 1 0 1 1:1 3 4. Besiktas 2 0 0 2 2:5 0

hlasy (zdroj RTVS):

Vernon de Marco, obranca Slovana: „Z bodu sme šťastní, má cenu zlata. Ak budeme hrať každý zápas tak, ako dnes, môžme uspieť. Musíme však vždy bojovať až dokonca. Takéto zápasy nás posúvajú ďalej. Dali sme zo seba všetko a dosiahli dobrý výsledok, hoci nám málokto veril."

Dominik Greiff, brankár Slovana: „Celé mužstvo predviedlo výborný výkon. Nebolo to jednoduché. Braga ukázala veľkú kvalitu, navyše sme dvakrát museli doťahovať. V útoku sme dnes neboli až tak nebezpeční, ale to vyplývalo z hry na päť obrancov. Napokon sme však potrestali dve chyby súpera. Prvý gól, ktorý sme inkasovali mrzí, bol zo štandardky, navyše zbytočnej. Tomu druhému teba zatlieskať."

Na snímke tréner ŠK Slovan Bratislava Ján Kozák mladší Foto: TASR/Jakub Kotian

Jurij Medvěděv, obranca Slovana: „Bod nám chutí o to viac, že sme vyrovnali až na konci zápasu. Bolo vidieť, že sme k tomu pristúpili zodpovedne a hrali až do konca. Nebolo to jednoduché, na kraji sa nás snažili prečíslovať, takže niektoré situácie boli náročné."

Ján Kozák ml., tréner Slovana: „Cenná remíza proti silnému súperovi. Myslím si však, že sme odohrali dobrý zápas. Asi nikto neočakával, že by sme mali desať šancí, ja určite nie. Tie ktoré sme mali, sme využili a vyšlo nám to, čo sme chceli. V žiadnom zápase nebudeme dominovať, ale ak v nich necháme srdce, môžme uspieť. Chceli sme písať históriu Slovana, minule v EL získal bod, teraz máme štyri."