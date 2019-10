Klaudia Fiolová

Dnes o 20:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Martin zachováva naše tradície pomocou nádherných fotografií. Kroje podľa neho pristanú každému

Martin Habánek fotí ľudové odevy jednotlivých regiónov nie v ateliéri ale v prostredí, odkiaľ kroj pochádza a kde sa nosil bežne každý deň.

Predmetom jeho fotografií sú ľudové odevy a ľudia, ktorí žijú ľudovými tradíciami — Foto: Facebook/Martin Habánek PhotoAdventures

BRATISLAVA 5. októbra - Fotograf Martin Habánek sa vo svojej tvorbe venuje ľudovým tradíciám a samotným ľuďom, ktorí zvyky zachovávajú. Jeho fotografie odzrkadľujú krásnu slovenskú prírodu a ľudové odevy. Navštevuje slovenské dedinky, aby zistil, ako žili naši predkovia a ako zachovávajú tradície ďalšie generácie.

Kedy sa premenila vaša záľuba vo fotografovaní na profesiu, ktorou sa snažíte zachovať ľudové tradície a odevy vďaka fotografiám?

Začínal som fotiť popri výletoch do prírody, či už ako turista, alebo ako cyklista. Postupne táto záľuba prerastala do vášne. Keď som si kúpil prvú zrkadlovku, začal som sa čoraz viac snažiť o dokonalosť fotiek. A to tak v kompozícii, ako aj v kvalite fotiek. Fotenie ma celkom pohltilo. Postupom času ma začali oslovovať ľudia, či by som im neurobil rodinné fotky, alebo svadobné a raz ma oslovila kamarátka, či by som nenafotil ich folklórny súbor. Folklór sa mi vždy páčil, ale aktívne som nebol jeho súčasťou. Vtedy sa to všetko vlastne začalo. Neviem sa nasýtiť krásy ľudových odevov a som rozhodnutý zachytiť ich čo najviac v knihe, ktorá bude klenotnicou ľudových odevov v ich najpôvodnejšom prevedení.

Čo všetko zachytávate na fotkách?

Chcel by som ukázať na svojich fotkách dokonalosť umenia našich predkov. Je až neuveriteľné, koľko vzorov vymysleli. Každá dedinka má svoje špecifikum, či už vzorov výšiviek, alebo v ustrojení, vo farbách. Kroje pristanú každému, neviem, ako je to možné, ale je to tak. Čo ma trošku mrzí je to, že mladí ľudia už nemajú ten vzťah k ľudovému umeniu ako staršia generácia . Často chcú prezentovať skôr seba ako tradície, ale našťastie sa ešte stále nájdu a tak verím, že aj generácie po nás budú môcť vidieť a vedieť.

Ľudové tradície a kroje očami fotografa — Foto: Archív: Martin Habánek

Ako na vás reagujú ľudia, keď ich oslovujete na fotenie?

Nie vždy je jednoduché získať dôveru ľudí. Pri fotení mnohí majú trému a nedôveru v cudzieho človeka. To potom treba byť empatický a nájsť to spoločné, lebo inak by bolo na fotkách vidno strohosť a odmeranosť. Mám rád, keď sa to počiatočné ticho prelomí a fotenie prebieha s úsmevom a veselo.

Ktoré kraje ste už navštívili a nafotili ich ľudové zvyky a tradície? Ktorý región je vašou srdcovkou?

Pri fotení krojov som už precestoval doslova krížom krážom Slovensko. Ak chcem zachytiť čo najviac z tohto umenia prostých ľudí, iné mi ani nezostáva, len postupne ponavštevovať doslova všetky mestá, mestečká, dediny aj dedinky. Bol som na Myjave, Bošáci, Čičmanoch, Temeši, Martine, Ponikách, Strelníkoch, Dobrej Nive, Zvolenskej Slatine, Jalšovíku, Hontianskych Nemciach, Rybníku, Vlkolínci, Štrbe, Jakubanoch, Ducove a mnohých ďalších. Nedávno som navštívil aj Slovákov v Srbsku.

Čím sa inšpirujete?

Mojím najväčším vzorom je veľký človek, majster fotografie, pán Karol Plicka. On mal trochu jednoduchšiu cestu ako ja. V tých časoch ľudia bežne chodili oblečení v krojoch, dnes je to už o tom, dohodnúť si fotenie a presvedčiť ženy, aby sa nenamaľovali. V jeho fotkách cítiť dušu ľudí, ktorých fotil a aj jeho dušu. A takto chcem fotiť ľudí aj ja.

Aké posolstvo nesie vaša práca?

Už pri prvom fotení som sa rozhodol, že to, čo chcem zanechať ľuďom po sebe, budú fotografie čo najväčšieho počtu ľudových odevov jednotlivých regiónov zozbierané v knihe. Výnimočné budú tým, že všetky budú odfotené v konkrétnom regióne, nie v ateliéri a ľudia skutočne žijúci v tej ktorej oblasti budú ustrojení tak, ako sa to nosilo vtedy, keď boli kroje bežným každodenným odevom. Je to beh na dlhú trať. Ale som vďačný, že ma ľudia už teraz sami volajú k nim na fotenia a aj všetkým, ktorí mi v mojom úsilí pomáhajú. Spoločne sa nám určite podarí ukázať, aký poklad na Slovensku máme. Originál. Nie fejky, ktoré veľakrát nájdeme v tomto čase folklórneho boomu, na tričkách u predajcov.

Ľudové odevy pristanú naozaj každému — Foto: Archív: Martin Habánek

