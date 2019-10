TASR

Dnes o 10:56 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní NHL: Černák prispel gólom k výhre Tampy, Tatarov zásah stačil Montrealu na bod

Nový ročník zámorskej NHL pokračoval v noci na piatok ôsmimi zápasmi, v ktorých sa gólovo presadili aj dvaja slovenskí hokejisti.

Slovenský útočník Canadiens Tomáš Tatar (vpravo) oslavuje gól — Foto: TASR/AP

New York 4. októbra (TASR) - Obranca Erik Černák prispel jedným gólom k domácemu víťazstvu Tampy Bay nad Floridou 5:2. Mladý zadák Lightning spečatil výsledok v 60. minúte vydarenou strelou do prázdnej bránky hostí.

Tampa tak vyhrala šiestykrát po sebe otvárací zápas sezóny. Gólom a asistenciou sa pod to podpísal úradujúci najužitočnejší hráč ligy Nikita Kučerov, debut v drese "bleskov" vyšiel dvojici Kevin Shattenkirk a Pat Maroon, keď obaja skórovali. „V zápase bolo veľa vecí, ktoré sa mi páčili, ale bolo tam aj niekoľko chýb. Môžeme byť ako tím ešte lepší? Určite, bol to iba prvý zápas sezóny," povedal tréner Tampy Jon Cooper.

V drese "panterov" si odkrútil debut hviezdny brankár Sergej Bobrovskij, ktorý prišiel na Floridu ako voľný hráč z Columbusu a s platom 10 miliónov dolárov na sezónu sa stal druhým najlepšie plateným gólmanom ligy. „Cítil som sa dobre, je dobré, že sa už začala sezóna. Chceli sme víťazstvo, ale nevyšlo to. Musíme to hodiť za hlavu a pripraviť sa na domáci otvárací zápas." Florida v ňom bude mať šancu na reparát, keďže sa v noci na nedeľu opäť stretne s Tampou.

Gólový účet si otvoril aj Tatar

Hneď v prvom zápase sezóny si gólový účet otvoril aj útočník Tomáš Tatar, jeho Montreal ale prehral na ľade Caroliny 3:4 po nájazdoch. Tatar v presilovej hre v druhej tretine znížil na 1:2 a naštartoval Canadiens k obratu, domáci ale v tretej tretine vyrovnali a duel v samostatných nájazdoch rozhodol jediný úspešný exekútor Dougie Hamilton. „Je tu pár vecí, ktoré napravíme, ale celkovo to bol od všetkých celkom dobrý výkon," povedal obranca Canadiens Jeff Petry.

Boston s kapitánom Zdenom Chárom tiež vstúpil do sezóny úspešne, keď zvíťazil na ľade Dallasu 2:1. Brankár Bruins Jaroslav Halák kryl na striedačke chrbát Fínovi Tuukkovi Raskovi, v domácom drese odohral v druhej obrannej formácii takmer 22 minút Andrej Sekera.

Víťazný debut Kruegera

Ralph Krueger zaznamenal víťazný debut v pozícii nového trénera Buffala, keď si jeho zverenci poradili na ľade Pittsburghu 3:1. Veľký podiel na tom mal Conor Sheary, ktorý strelil svojmu predošlému zamestnávateľovi dva góly, brankár Carter Hutton pomohol svojim spoluhráčom 28 úspešnými zákrokmi.

„Chcel som ukázať ľuďom, že viem stále hrať. Keď vás vytrejdujú, máte pocit, že ste nechcený. Zobral som si to k srdcu, takže keď sa sem vrátim, je to vždy zábava," povedal Sheary, ktorý získal s Penguins Stanleyho pohár v rokoch 2016 a 2017, no v júni 2018 ho klub poslal do Buffala.

Pre Sabres to bolo prvé víťazstvo nad Pittsburghom v riadnom hracom čase od 23. apríla 2013. Jediný gól "tučniakov" strelil v presilovke Jevgenij Malkin, brankár Matt Murray mal 38 úspešných zákrokov.

Rangers v prestrelke zdolali Winnipeg

New York Rangers zvládol otvárací duel sezóny, keď doma zdolal Winnipeg 6:4, darilo sa Mikovi Zibanejadovi, ktorý strelil gól a pridal tri asistencie. Po úvodných dvoch dňoch sezóny tak figuruje na čele kanadského bodovania. Jacob Trouba pridal gól a dve prihrávky a Artemij Panarin mal bilanciu 1+1. Výborný výkon predviedol brankár "jazdcov" Henrik Lundqvist, ktorý zastavil až 43 striel súpera. V drese Jets zaznamenal dva góly Blake Wheeler.

Vydarený debut v novom tíme zaznamenal Matt Duchene, keď sa tromi asistenciami podieľal na triumfe Nashvillu nad Minnesotou 5:2. „Aj keď sme prehrávali 1:2, ani sme si nepomysleli, že by sme tento zápas nevyhrali. Od začiatku do konca sme boli lepší tím," povedal.

Pod triumf Colorada doma nad Calgary 5:3 sa veľkou mierou podpísali dvojgóloví strelci Mikko Rantanen a Joonas Donskoi. V poslednom zápase noci zdolal Anaheim na vlastnom štadióne Arizonu tesne 2:1, víťazný zásah zaznamenal v závere druhého dejstva Cam Fowler a zariadil tak úspešný debut pre trénera Dallasa Eakinsa.

Sumáre: CAROLINA HURRICANES - MONTREAL CANADIENS 4:3 pp a sn (1:0, 1:3, 1:0 - 0:0, 1:0) Góly: 18. Wallmark (Pesce), 23. Nečas (Hamilton, Teräväinen), 47. Haula (Hamilton, Dzingel), rozh. nájazd: Hamilton - 25. TATAR, 26. Kotkaniemi (Lehkonen, Drouin), 37. Weal (Byron, Thompson). Brankári: Mrázek - Price, strely na bránku: 43:36, 18.680 divákov. NEW YORK RANGERS - WINNIPEG JETS 6:4 (1:1, 2:2, 3:1) Góly: 12. Staal (Zibanejad, DeAngelo), 21. Panarin (Zibanejad, Trouba), 27. Trouba (Kreiderr, Panarin), 46. Zibanejad (Trouba, Hájek), 56. Howden (Fast, Skjei), 60. Smith (Zibanejad) - 18. Scheifele (Ehlers), 21. Wheeler (Ehlers, Heinola), 27. Wheeler (Ehlers, Kulikov), 43. Connor (Morrissey, Laine). Brankári: Lundqvist - Hellebuyck, strely na bránku: 32:47, 18.006 divákov. PITTSBURGH PENGUINS - BUFFALO SABRES 1:3 (0:1, 1:2, 0:0) Góly: 26. Malkin (Letang, Crosby) - 6. Sheary (Mittelstadt), 35. Sheary (Mittelstadt, Miller), 60. Dahlin (Reinhart, Olofsson). Brankári: Murray - Hutton, strely na bránku: 29:41, 18.616 divákov. TAMPA BAY LIGHTNING - FLORIDA PANTHERS 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) Góly: 7. Kučerov (Sergačov, Joseph), 31. Shattenkirk (Sergačov, Killorn), 50. Palát (Killorn, Sergačov), 54. Maroon (Hedman, Kučerov), 60. ČERNÁK (Cirelli) - 23. Hoffman (Trocheck, Connoly), 49. Trocheck (Ekblad). Brankári: Vasilevskij - Bobrovskij, strely na bránku: 30:37, 19.092 divákov. NASHVILLE PREDATORS - MINNESOTA WILD 5:2 (0:0, 1:2, 4:0) Góly: 24. Ellis (Forsberg, Duchene), 41. Granlund (Josi, Duchene), 42. Watson (Ellis, Bonino), 48. Arvidsson (Smith, Johansen), 59. Forsberg (Ekholm, Duchene) - 37. Zucker (Hnut, Koivu), 37. Dumba (Foligno, Suter). Brankári: Rinne - Dubnyk, strely na bránku: 32:24, 17.455 divákov. DALLAS STARS - BOSTON BRUINS 1:2 (0:2, 1:0, 0:0) Góly: 28. Hintz (Janmark, Pavelski) - 2. Ritchie (Coyle), 6. Heinen (Grzelcyk, McAvoy). Brankári: Bishop - Rask, strely na bránku: 29:20, 18.532 divákov. COLORADO AVALANCHE - CALGARY FLAMES 5:3 (2:1, 2:2, 1:0) Góly: 6. Donskoi (Girardi, Burakovskij), 17. Rantanen (Landeskog), 33. Compher (Calvert, Zadorov), 37. Rantanen (MacKinnon, Makar), 59. Donskoi (Nieto, Graves) - 9. Monahan (Gaudreau, Lindholm), 22. Gaudreau (Monahan, Tkachuk), 38. Giordano (Bennett, Ryan). Brankári: Grubauer - Rittich, strely na bránku: 32:30, 18.016 divákov. ANAHEIM DUCKS - ARIZONA COYOTES 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) Góly: 15. Grant (Shore, Lindholm), 40. Fowler (Rowney, Jones) - 30. Stepan (Kessel, Keller). Brankári: Gibson - Kuemper, strely na bránku: 29:33, 17.174 divákov.