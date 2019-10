Klaudia Fiolová

Dnes o 20:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Barack Obama venoval manželke na ich 27. výročie svadby tie najkrajšie slová plné lásky

Vyznanie lásky zverejnil aj na sociálnych sieťach. Jeho slová dojali ľudí na celom svete.

Zamilovaná dvojica počas dovolenky — Foto: Twitter@MichelleObama

WASHINGTON 4. októbra - V poradí 44. prezident Spojených štátov oslavuje s manželkou už 27. výročie svadby. Barack a Michelle Obamovci zverejnili na sociálnych sieťach zatiaľ nezverejnené fotografie, na ktorých vyzerajú ako čerstvo zamilovaný párik. Hoci sú už dlhé roky spolu, ich láska stále pretrváva. Romantická fotka, ktorú bývalý prezident pridal na svoje konto na Twitteri, bola zachytená počas ich spoločnej dovolenky v Tanzánii. Pod ňu Obama pridal aj krásny citát od skupiny Beatles: „Je to stále lepšie a lepšie. Ďakujem, láska, za skvelých 27 rokov."

Michelle Obama opätovala krásne slová manželovi

Za necelú hodinu neskôr zverejnila aj Michelle na Twitteri rodinnú fotku s manželom v ich obľúbenej dovolenkovej destinácii. „Pred 27-mi rokmi mi tento muž sľúbil život plný dobrodružstiev. Môžem vám prezradiť, že tento sľub splnil. Začína sa ďalšia etapa nášho spoločného života a uvidíme, čo nám prinesie. Stále však cítim tú iskru medzi nami, ktorá nás spojila. Šťastné výročie, Barack," napísala pod fotku.

Pár sa prvýkrát stretol v roku 1992, keď Michelle preložili na stáť zo školy do firmy, kde pracoval Barack. Krásne slová venoval Barack svojej manželke aj minulý rok, na 26. výročie svadby. „Si pre mňa výnimočným partnerom už 26 rokov. Niekto, kto ma vie vždy rozosmiať. Si môj najobľúbenejší človek na celom svete." Odpoveď Michelle bola taktiež dojemná. „Ďakujem ti za 26 rokov lásky, viery a úcty. Ďakujem ti za to, že si muž, ktorý ma podporuje a že si mi dal nádherné dcéry. Každý deň s tebou mi pripomína to, že si pre nás najväčším pokladom."