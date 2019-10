Dominika Pacigová

Dnes o 14:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Už šesť mesiacov pred počatím by mali otcovia prestať piť alkohol. Inak deťom hrozia tieto zdravotné problémy

Tehotenstvo a alkohol. Každá dobrá mamička vie, že tieto dve slová nejdú dokopy. Najnovšie sa však zistilo, že abstinovať by mali aj budúci oteckovia.

PEKING 4. októbra - To, že budúce mamičky by počas tehotenstva nemali piť alkohol, aby neublížili ich dieťatku, je už dávno známe. Z novej štúdie však vyplýva, že obaja rodičia by nemali piť alkohol už pred počatím, aby predišli vrodeným srdcovým vadám, s ktorými by sa mohla narodiť ich ratolesť, uvádza portál CNN.

Nové zistenia

Konzumácia alkoholu je už od dávnych čias spojená s vrodenými a vývojovými problémami novorodencov. Výsledky novej štúdie sú však prekvapujúce. Medzi vrodenými srdcovými vadami dieťatka a pitím alkoholu rodičov pred počatím je určitá súvislosť. „Pitie budúcich rodičov predstavuje vysoko rizikové a nebezpečné správanie, vďaka ktorému sa dieťa môže narodiť so srdcovou vadou alebo inými ochoreniami,“ povedal autor štúdie Jiabi Qin.

V prípade otcov, ktorí pili tri mesiace pred počatím, bola o 44 % väčšia pravdepodobnosť, že sa ich dieťa narodí s vrodenou srdcovou chorobou. Horšie výsledky sa však preukazujú u otcov, ktorí si vypijú päť až šesť pohárikov na posedenie. V ich prípade je až o 52 % väčšia pravdepodobnosť, že sa ich ratolesť narodí s problémom.

Popíjanie počas tehotenstva

Predchádzajúce výskumy poukazovali na to, že alkohol mení nielen DNA pri vývoji spermií, ale aj ich aktivitu. Výsledky naznačujú, že ak rodičia chcú predísť akýmkoľvek problémom, nemali by konzumovať alkohol už pred počatím. V prípade otcov je to šesť mesiacov pred počatím, v prípade matiek jeden rok.

Všetky tehotenstvá však nie sú plánované, a preto vedci poukazujú na ďalší dôležitý fakt, a to popíjanie matiek počas tehotenstva. To vôbec nie je bezpečné, pretože sa zvyšuje riziko, že sa ich dieťa narodí s nejakou vrodenou vadou.