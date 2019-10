Česko bude mať na počesť Karla Gotta štátny smútok. Vieme, ako to bude na Slovensku

Klaudia Fiolová

Česko už pozná dátum rozlúčky s hudobnou legendou. Umelca si uctia pohrebom so štátnymi poctami.

BRATISLAVA 4. október - Za hudobnou ikonou smúti celé Česko aj Slovensko. Na počesť Karla Gotta, ktorý zomrel v utorok, pôvodne český premiér Andrej Babiš vláde navrhol, aby sa krajina so spevákom rozlúčila formou štátneho pohrebu v Katedrále svätého Víta. Ivanka Gottová sa však po dôkladnej úvahe rozhodla pre pohreb so štátnymi poctami. „Touto cestou by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí nám vyjadrili svoju sústrasť s odchodom môjho manžela, Karla Gotta. Zároveň ďakujem pánovi premiérovi a vláde za iniciatívu s usporiadaním štátneho pohrebu," napísala na webe.

Verejnosť si pamiatku Gotta bude môcť prísť uctiť v piatok 11.10. od 8:00 do 22:00 do Paláca Žofín na Slovanskom ostrove. „V súlade s vôľou môjho manžela a po predchádzajúcom jednaní s Arcibiskupstvom pražským sa bude konať zádušná omša a bude ju slúžiť Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský," uviedla Ivanka a dodala, že sa uskutoční pre pozvaných hostí v sobotu 12.10. o 11:00 v Katedrále sv. Víta.

V priestoroch Veľvyslanectva Českej republiky v Bratislave bude môcť verejnosť vzdať hold zosnulému Karlovi Gottovi. V piatok 4. októbra a v pondelok 7. októbra v čase 9.30 h až 11.30 h a 14.00 h až 16.00 h majú Bratislavčania i návštevníci mesta možnosť zapísať sa do kondolenčnej knihy na pamiatku speváckej legendy. Na snímke fotografia zosnulého českého a československého speváka Karla Gotta v budove Českého veľvyslanectva v Bratislave 3. októbra 2019 v Bratislave. Foto: TASR/Pavol Zachar

Spevácka legenda sa stala čestným občanom v Bratislavy

Karel Gott sa v roku 2014 stal čestným občanom Bratislavy. Listinu o udelení čestného občianstva za zásluhy o priateľstvo a porozumenie medzi národmi v oblasti československej populárnej hudby a tiež za prezentáciu slovenskej metropoly si prevzal v bratislavskom Primaciálnom paláci pri príležitosti jeho 75 narodenín. „Bratislava je pre mňa druhým domovom, pretože tu sa pre mňa odohrali medzníky na mojej 55-ročnej dráhe speváka," uviedol najvýznamnejší spevák v dejinách československej populárnej hudby. „V roku 1966 sa tu odohral pre mňa ten dôležitý moment, keď mi nemecká firma Polydor otvorila dvere do západnej Európy, čo ma trošku i oslobodilo v tej dobe, ktorá prišla potom. Prispela k tomu prezentácia, ktorú som tu zažil," informuje o tom portál TASR.

Český spevák Karel Gott si 28. októbra 2014 v bratislavskom Primaciálnom paláci prevzal listinu o udelení čestného občianstva hlavného mesta za zásluhy o priateľstve a porozumení medzi národmi v oblasti československej populárnej hudby a tiež za prezentáciu slovenskej metropoly. Odovzdal ju primátor Milan Ftáčnik pri príležitosti jeho 75 rokov. Na snímke vpravo český spevák Karel Gott a vľavo primátor Bratislavy Milan Ftáčnik. Foto: TASR/Pavel Neubauer

O tom, či vyhlásia štátny smútok aj na Slovensku, rozhodlo Ministerstvo kultúry

Ministerka kultúry SR, Ľubica Laššáková, vyjadrila hlboký zármutok nad úmrtím fenomenálneho speváka Karla Gotta, ktorého texty a piesne sprevádzali ľudí detstvom, dospelosťou, ako aj zrelým vekom. Rodine zosnulého speváka poslala kondolenčný list, v ktorom manželke Ivanke Gottovej vyjadrila úprimnú sústrasť, na sociálnych sieťach si uctila aj jeho životné dielo. „Pani ministerka sa podpísala do Kondolenčnej knihy k úmrtiu Karla Gotta, ktorá bude sprístupnená na Veľvyslanectve Českej republiky na Slovensku v piatok a pondelok (4.10.2019 a 7.10.2019). Plánuje sa zúčastniť aj pohrebu. Ministerstvo kultúry neplánuje navrhnúť štátny smútok," povedal Pavol Čorba z kancelárie ministerstva kultúry pre portál Dobré noviny.