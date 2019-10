TASR

Jasný odkaz riadiacej skupiny EP. Johnsonove návrhy nepovažuje za kompromis

Výčitka sa týka hlavne tzv. írskej poistky.

KK26 Manchester - Britský premiér Boris Johnson hovorí počas posledného dňa zjazdu Konzervatívnej strany 2. októbra 2019 v Manchestri. Britský premiér Boris Johnson v stredu uviedol, že Británia opustí Európsku úniu 31. októbra, nech sa stane, čo sa stane. — Foto: TASR/AP

Brusel 3. októbra (TASR) - Riadiaca skupina Európskeho parlamentu (EP) pre vystúpenie Británie z Európskej únie vo štvrtok vyhlásila, že stredajšie návrhy britského premiéra Borisa Johnsona na odblokovanie rokovaní o tzv. brexite sa "ani zďaleka nezhodujú" s tým, čo je potrebné na dosiahnutie kompromisu.

Členovia riadiacej skupiny dospeli k spoločnému stanovisku po stretnutí s hlavným vyjednávačom EÚ pre brexit Michelom Barnierom, ktorý dostal Johnsonove kompromisné návrhy už v stredu. Podľa správy, ktorú členovia tohto výboru poskytli médiám, sú návrhy britskej vlády skôr "krokom späť" namiesto toho, aby posunuli dopredu stagnujúce debaty o tom, ako prebehne vystúpenie Británie z EÚ, ku ktorému má dôjsť 31. októbra.

„Návrhy Spojeného kráľovstva sú nedostatočné a predstavujú významný odklon od spoločných záväzkov a cieľov," uvádza sa v texte riadiacej skupiny pre brexit. Ide o dôležité vyhlásenie, pretože táto skupina združuje odborníkov zo všetkých hlavných politických skupín v EP a bude to zákonodarný zbor EÚ, ktorý musí schváliť akúkoľvek dohodu o brexite.

Členovia skupiny upozornili, že návrhy z Londýna sa nezaoberajú skutočnými problémami, ktoré je potrebné vyriešiť, ak sa má z dohody o brexite odstrániť klauzula o írskej poistke. Týmito problémami sú udržanie chodu ceoloostrovnej ekonomiky, úplné rešpektovanie tzv. Veľkopiatkovej dohody, ktorá ukončila dlhoročný konflikt v Severnom Írsku, a integrita jednotného trhu EÚ.

Europoslanci napríklad upozornili, že návrhy Londýna týkajúce sa ciel a regulačných aspektov predpokladajú infraštruktúru, kontroly a kontrolné body, nie je však jasné, kde a ako budú fungovať, lebo akákoľvek forma kontrol na hraniciach či okolo nich by znamenala koniec obchodu bez prekážok, poškodila by hospodárstvo celého írskeho ostrova, predstavovala by riziko pre mierový proces a ohrozila záujmy spotrebiteľov a podnikov.

Okrem toho sa im nepozdáva skutočnosť, že nové pravidlá by fungovali iba počas štrnásťmesačného prechodného obdobia (do konca roka 2020), čo neposkytuje potrebnú istotu a nezodpovedá zásadám stanoveným v dohode o brexite.

Dokument z dielne EP upozornil, že právo súhlasu, ktoré Londýn ponúkol parlamentu Severného Írska, robí dohodu o brexite podmienenou a neistou, čo nenahrádza "bezpečie", ktoré zaručovala írska poistka. Poslanci pripomenuli, že severoírsky parlament nezasadal ani raz za posledné tri roky a je otázne, či by bol schopný prevziať zodpovednosť za dôležitú medzinárodnú zmluvu.

„Hlavným cieľom každej dohody musí byť ochrana mieru a stability na ostrove, ochrana občanov a právneho poriadku EÚ. Návrhy Spojeného kráľovstva sa ani zďaleka nezhodujú s tým, čo bolo dohodnuté ako dostatočný kompromis v rámci írskej poistky," uvádza sa vo vyhlásení riadiacej skupiny pre brexit.

Dokument zdôraznil, že všetky britské návrhy musia byť dôveryhodné, právne uplatniteľné a v praxi musia mať rovnaký účinok ako kompromisy už zakotvené v dohode o brexite.