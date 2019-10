TASR

Bratislavské Nové Mesto poskytne aj tento rok jednorazový vianočný príspevok

O príspevok je možné požiadať do konca októbra. Informuje o tom mestská časť na svojej webovej stránke.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Bratislava 3. októbra (TASR) – Bratislavské Nové Mesto poskytne tento rok už osemnástykrát vianočný príspevok. Jednorazová finančná výpomoc je určená obyvateľom v zlej sociálnej situácii.

Finančnú pomoc môžu získať rodiny s deťmi, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, rodiny, ktoré majú deti zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, či obyvatelia, ktorých špecifikujú Zásady poskytovania finančných výpomocí platných v mestskej časti.

„Po požiadaní môžu túto výpomoc získať obyvatelia, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, ako aj osamelí dôchodcovia s nízkym dôchodkom," poznamenáva samospráva. Žiadosť o vianočný príspevok sa podáva na oddelení sociálnych služieb novomestského miestneho úradu na Junáckej ulici.

Bližšie informácie spolu s tlačivom poskytne predmetné oddelenie, zverejnené sú aj na webovej stránke. Obyvatelia, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, doložia potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR o poskytovaní tejto pomoci.

Osamelí dôchodcovia doložia doklad o výške dôchodku na rok 2019. „Hranica dôchodku na poskytnutie tejto výpomoci v roku 2019 je určená do výšky 400 eur," dopĺňa mestská časť. Úradné hodiny sú v pondelok a v stredu od 8.00 do 12.00 h a od 13.00 do 17.00 h, a tiež v piatok od 8.00 do 12.00 h.