TASR

Dnes o 14:35 čítanie na minútu 0 zdieľaní Električky jazdia po Obchodnej ulici v Bratislave už 120 rokov

Na Obchodnej ulici v Bratislave jazdia električky už 120 rokov.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 3. októbra (TASR) – Trať bola v roku 1899 síce krátka, ale na vtedajšie pomery Bratislavy to stačilo. Cestovanie drevenými električkami však bolo oproti jazde na konskom povoze výrazne pohodlnejšie.

„Električka začínala na Račianskom mýte a cez Blumentál a Obchodnú sa dostala až na Hurbanovo námestie, kde sa dalo prestúpiť na už existujúce električky ďalej do centra mesta či na hlavnú stanicu. Intervaly neboli také časté ako dnes," priblížil pre TASR manažér PR a marketingu Dopravného podniku Bratislava (DPB) Martin Žarnovický.

Nová trať bola iba jednokoľajná a premávali na nej iba dve električky vždy oproti sebe a navzájom sa obiehali na výhybni, ktorá stála pri súčasnej zastávke Slovenská technická univerzita. „Pre zlý technický stav trate sa však v roku 1926 presunuli všetky električky z Račianskej ulice cez Americké námestie na Špitálsku a Obchodná sa stala neskôr revírom iba pre autobusy a trolejbusy," podotkol Žarnovický.

Na súčasný električkový bulvár sa premenila Obchodná až o 50 rokov neskôr a výrazne zrýchlila dopravu z centra mesta cez tunel do Karlovej Vsi. Toto rýchle spojenie plánuje DPB obnoviť v polovici novembra. Čaká však na ukončenie prvej etapy rekonštrukcie trate v Karlovej Vsi.

Prvé električky, ktoré jazdili po Obchodnej, boli takmer celé z dreva a dokázali odviezť iba približne 30 cestujúcich. Dnešné vozidlá ich dokážu odviezť aj 350. Dopravca chce v súčasnosti z električiek vytvoriť kapacitný dopravný systém, ktorý by na seba mohol prevziať niektoré úlohy chýbajúceho bratislavského metra.

„Uvažujeme nad tým, že by sme v budúcnosti nakúpili veľkokapacitné električky, ktoré by mohli byť až 50 metrov dlhé, pričom jedna by mohla odviezť až 500 cestujúcich," spresnil Žarnovický.