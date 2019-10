Klaudia Fiolová

Dnes o 21:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní To nevymyslíš: Identické dvojičky si zobrali identické dvojičky a narodili sa im...identické dvojičky

Bratia mali spoločnú svadbu v rovnaký deň a ich osudy sú si podobné.

Rodina si kúpila domy vedľa seba po svadbe — Foto: reprofoto: Dailymail.co.uk

OHIO 3. októbra - Mesto Twinsburg v štáte Ohio organizuje každý rok festival výlučne pre dvojičky. Prichádzajú sem súrodenci z celého sveta. Práve na tomto podujatí sa stretli v roku 1988 bratia Craig a Mark Sanders so sestrami Diane a Darlene Nettmayovými. „Kráčal som dole po schodoch a zrazu som uvidel dve krásne blondínky. Môj pohľad sa stretol s Diane. Bola to láska na prvý pohľad. Aj keď sú dvojičky, v mojich očiach bola práve Diane tá pravá," povedal Craig pre portál Dailymail . Dvojica sa dala do reči a vtom prišiel aj Mark. Tomu sa páčila viac Darlene. Dvojičky si padli do oka a začali sa stretávať častejšie.

Dvojice si padli do oka na podujatí, ktoré bolo určené len pre dvojičky Foto: reprofoto: Dailymail.co.uk

Žiadosť o ruku aj termín svadby si dohodli na ten istý deň

Po krátkej dobe nasledovali aj žiadosti o ruku. Craig aj Mark požiadali svoje priateľky o ruku v ten istý deň. A aby nebolo tých spoločných dní málo, aj termín svadby si zvolili spoločne. „Mali sme so sestrou tie isté šaty a náš otec nás viezol spoločne k oltáru," prezradila Diane. Po svadbe si našli domy vedľa seba, kam sa obe rodiny nasťahovali. Plot zbúrali a majú veľkú spoločnú záhradu, kde sa rodiny pravidelne stretávajú.

Na svadbe mali sestry rovnaké šaty Foto: reprofoto: Dailymail.co.uk

Hoci to bola šanca jedna k miliónu, Diane a Craig sa narodili dvojičky

Hoci je to veľmi ojedinelý prípad, lekári hovorili, že šanca je jedna k miliónu, Diane a Craig sa narodili dvojičky Colby a Brady. Aj napriek všetkým skutočnostiam sa cítia ako normálne rodiny, ktoré majú k sebe blízko. Nemyslia si, že sú niečím špeciálni. Avšak to, že dvojičky vstúpia do manželského zväzku taktiež s dvojičkami a ešte sa im narodia aj dvojičky, je veľmi nezvyčajný prípad nielen v Spojených štátoch ale zrejme aj na celom svete.