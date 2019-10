TASR

Dnes o 13:05 čítanie na minútu 0 zdieľaní Z bývalého Priora v centre Košíc bude nový obchodný dom, jeho fasádu zachovajú

Z bývalého obchodného domu (OD) Prior na Hlavnej ulici v Košiciach bude po nadchádzajúcej rekonštrukcii opäť obchodný dom.

OD Tesco — Foto: Google Maps

Košice 2. októbra (TASR) - Investor v stredu pri prezentácii projektu potvrdil, že zachová charakteristickú fasádu objektu. Rekonštrukcia má podčiarknuť pôvodný vzhľad budovy postavenej v roku 1968.

Predpokladaný termín otvorenia obchodného domu s novým názvom Urban je jeseň 2020. V objekte má byť rozmanitá ponuka tovarov a služieb na každý deň, gastro prevádzky, tzv. boutique kino aj kancelárie.

„Vidíme význam nielen vo výstavbe nového, ale tam, kde je to len trochu možné, aj v obnove stavieb, ktoré majú za sebou príbeh a tradíciu. Rešpektujeme, prirodzene, podmienky pamiatkovej ochrany celej zóny, ale rekonštrukciu budovy OD v pôvodnom vzhľade považujeme zároveň za najlepšie riešenie – ikonická fasáda je neodmysliteľnou súčasťou tejto ulice a obchodný dom je pre mnohých orientačným bodom," uviedol business development manager spoločnosti Arkon Matúš Dunaj. Investičné náklady sa podľa neho pohybujú na úrovni 20 miliónov eur, prípravné práce začali v júni tohto roku, samotná rekonštrukcia by mala začať v priebehu novembra.

Budova obchodného domu, projektovaná v rokoch 1962 až 1964, je dielom architektky Růženy Žertovej a sochárky Jany Bartošovej-Vilhanovej, ktorá navrhla fasádu. Výstavba obchodného domu s pracovným názvom OD Hornád prebiehala v období rokov 1965 až 1968. Po dokončení v rokoch 1968 až 1994 niesol názov OD Prior a neskôr OD K-Mart. Pod názvom OD Tesco fungoval od roku 1996 až do apríla 2018.

Na prízemí budovy otvoria vo štvrtok (3. 10.) výstavu "Iconic Ruins? Povojnová socialistická architektúra krajín V4 / SK, CZ, HU, PL", ktorá sleduje históriu aj súčasný stav viacerých ikonických budov zo socialistickej éry a dopĺňa ich o študentské vízie budúceho využitia a transformácie.

Bonusom bude práve zmapovanie histórie bývalého OD Prior. V rámci programu festivalu Biela noc bude výstava prístupná verejnosti do nedele (6. 10.) v časoch od 12.00 do 24.00 h. Inštalácia je súčasťou rovnomennej výstavy v Tabačke Kulturfabrik, ktorá potrvá od štvrtka (3. 10.) do 22. októbra.

Osobitú fasádu objektu počas víkendového festivalu Biela noc spestrí veľkoplošná 2D animácia "komentujúceho Slnka" – hravej autorskej kresby od umelca menom Matje! s komentárom, ktorý nahovoril Michal Čamaj.

Zvuková stopa sa spustí vždy po zotmení a bude trvať až do polnoci. Pôjde o vhodnú zastávku najmä pre rodiny s deťmi. Matje! (Matej Mazák) je animátor a ilustrátor, ktorý v súčasnosti žije a tvorí v Bratislave, venuje sa videomappingu a je autorom viacerých site-specific projekcií.