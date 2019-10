TASR

Dnes o 13:05 čítanie na minútu 0 zdieľaní Prvé zápasy by sa v Košickej futbalovej aréne mohli hrať už v júli

Prvé zápasy by sa v Košickej futbalovej aréne mohli hrať už v júli 2020. Slúžiť by mal prioritne hráčom FC Košice, prezident klubu Dušan Trnka však odmieta hrať na "stavenisku."

Na snímke Košická futbalová aréna — Foto: TASR/František Iván

Košice 2. októbra (TASR) - Predstavitelia FC Košice rokujú s mestom Košice a pri výstavbe košického štadióna už bolo zohľadnených niekoľko výhrad zo strany klubu, ktorý by mal na ňom dlhodobo pôsobiť.

„Už viackrát sme povedali, že nebudeme hrať na štadióne, ktorý bude mať iba dve tribúny a bude stále staveniskom. Myslím si, že štadión treba otvoriť až vtedy, keď sa zaň nikto nebude hanbiť. Niečo sa upravilo, iné veci sa už zmeniť nedali. Vyšli nám však v ústrety pri úprave kabín a presadili sme aj modernejšie sedadlá a striedačky," prezradil Trnka.

Podľa primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka by sa prvé zápasy na novom štadióne mohli hrať už v júli 2020. „Na to potrebujeme ešte dofinancovanie vo výške 2,5 milióna eur. Potom by sme mali ďalších 10 mesiacov na dostavbu druhej a tretej etapy tak, aby štadión mal výslednú kapacitu 13-tisíc divákov. Bude k tomu potrebná pomoc Slovenského futbalového zväzu, no myslím si, že sme na ceste k dohode," uviedol Polaček.

Prvá fáza výstavby zahŕňajúca vybudovanie dvoch tribún s kapacitou 6000 divákov by mala byť hotová práve na jar 2020. Mesto Košice bude stáť 14,5 milióna eur, pričom došlo k zvýšeniu príspevku zo strany mesta o 2,7 milióna. „Na dokončenie bude potrebných ďalších 5,3 milióna, okrem toho budú potrebné aj ďalšie financie na technické a prevádzkové činnosti. Na to budeme musieť nájsť ešte 2,5 milióna z vlastných zdrojov," uviedol námestník primátora mesta Košice a predseda predstavenstva akciovej spoločnosti Košická futbalová aréna Marcel Gibóda.

SFZ prispel na výstavbu košického štadióna štyrmi miliónmi eur. „Po štadiónoch v Žiline a Trnave je to naša tretia najväčšia investícia. V Košiciach potrebujeme mať štadión na reprezentačnej úrovni. V blízkej dobe chceme mať v Košiciach zápasy reprezentačného A-mužstva a reprezentačného tímu do 21 rokov. Máme záujem na kompletnej dostavbe štadióna, veľa však bude závisieť od rokovaní s vládou. Výstavbu štadióna vnímame aj ako istú motiváciu pre klub FC Košice, keďže v najvyššej slovenskej súťaži chýba zástupca tohto mesta," poznamenal prezident SFZ Ján Kováčik.