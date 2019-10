TASR, Dobré noviny

Dnes o 19:10 čítanie na minútu 0 zdieľaní Česko už pozná dátum rozlúčky s Karlom Gottom. Umelca si uctia pohrebom so štátnymi poctami

Ako informoval Andrej Babiš, uskutoční sa pohreb so štátnymi poctami, čo neskôr potvrdila aj manželka Karla Gotta Ivana.

Karel Gott — Foto: TASR/František Iván

PRAHA 3. október - Za hudobnou legendou smúti celé Česko aj Slovensko. Na počesť Karla Gotta, ktorý zomrel v utorok, pôvodne český premiér Andrej Babiš vláde navrhol, aby sa krajina so spevákom rozlúčila formou štátneho pohrebu v Katedrále svätého Víta.

Ivanka Gottová sa však po dôkladnej úvahe rozhodla pre pohreb so štátnymi poctami. „Touto cestou by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí nám vyjadrili svoju sústrasť s odchodom môjho manžela, Karla Gotta. Zároveň ďakujem pánovi premiérovi a vláde za iniciatívu s usporiadaním štátneho pohrebu," napísala na webe.

Verejnosť si pamiatku Gotta bude môcť prísť uctiť v piatok 11.10. od 8:00 do 22:00 do Paláca Žofín na Slovanskom ostrove. „V súlade s vôľou môjho manžela a po predchádzajúcom jednaní s Arcibiskupstvom pražským sa bude konať zádušná omša a bude ju slúžiť Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský," uviedla Ivanka a dodala, že sa uskutoční pre pozvaných hostí v sobotu 12.10. o 11:00 v Katedrále sv. Víta.

„Môžem len povedať, že to nebude klasický štátny pohreb, ako sme od revolúcie mali len jeden, ale bude to skôr pohreb so štátnou poctou. Bude to trochu niečo iné," povedal Babiš na tlačovej konferencii vo Fakultnej nemocnici Královské Vinohrady.

Aký je rozdiel?

Štátny pohreb má presne naplánovaný priebeh, ktorý okrem rodiny koordinujú aj najvyšší ústavní činitelia. Býva väčšinou sprevádzaný vyhlásením štátneho smútku a jeho súčasťou je aj vystavenie rakvy, smútočný sprievod a vojenské pocty.

Pohreb so štátnymi poctami prebieha za prítomnosti čestnej stráže, ale bez armádneho sprievodu a vojenských pôct. Zaznie pri ňom hymna a je vystavená štátna vlajka, napísali Novinky.cz.

Vlajky na všetkých štátnych inštitúciach v Českej republike sú stiahnuté na pol žrde.