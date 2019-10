TASR

Zbierka oživila zabudnuté nárečové slová Humenného

Ako pre TASR uviedla autorka projektu Mária Mišková, ide o výber vzniknutý štúdiom všetkých približne 130 príbehov a spomienok tvoriacich sedem pokračovaní Miznúceho sveta.

Na snímke pohľad z vrcholu národnej prírodnej rezervácie Humenský Sokol na okresné mesto Humenné — Foto: TASR/Michaela Zdražilová

Humenné 2. októbra (TASR) – Siedme pokračovanie zbierky spomienok "Starohumenčanov" na minulosť Humenného, ktoré koncom septembra uviedli do života, pozostáva z dvoch publikácií. Súčasťou obšírnejšej je aj 17-stranový slovník nárečových slov a výrazov používaných na území mesta v období od 20. do 70. rokov 20. storočia.

„Mnohí ľudia vsúvali do svojho rozprávania nárečové výrazy, slovíčka, niekde je to naozaj len reminiscencia, že "moja babka takto rozprávala". Podnietilo ma to, že skúsme si urobiť maličký slovník. Absolútne to nie je nejaký výskum," vysvetlila s tým, že na konečnej podobe slovníka spolupracovala s ďalšími troma ľuďmi, ktorí "humenské" nárečie ešte aj aktívne používajú.

Nápomocnou im tiež bola diplomová práca miestneho stredoškolského učiteľa slovenčiny a latinčiny Pavla Bileca (1915 – 2001), ktorý robil výskum nárečia v obci Kudlovce, dnes humenskej mestskej časti. „Pamätníčka, pani Šimurdová rodená Onderková, poukázala napríklad na to, že mnohé z týchto slov sa v Humennom, v meste, vôbec nepoužívali. Väčšinu som preto zo slovníka vyradila," doplnila Mišková.

Výsledných približne 580 slov však za "vyčerpávajúce" nepovažuje. „Určite by to mohlo byť ešte doplnené. Je to len taká ukážka nevšedných slov," uzavrela Mišková s tým, že okrem slov používaných v rámci bežnej komunikácie obsahuje slovník aj niekoľko odbornejších, technických výrazov.

Siedme pokračovanie Miznúceho sveta verejnosti predstavili tematickým programom V zrkadle spomienok. Bol koncipovaný na základe umeleckého spracovania osobných príbehov Humenčanov, ich zážitkov a spomienok na udalosti, momenty a ľudí v predvojnovom, vojnovom, a povojnovom období mesta s presahom až do súčasnosti.