Pavol Hirka

Pri pôrode takmer prišla o život: O pár mesiacov prekonala rekord Usaina Bolta

Športovkyňa toho za posledný rok prežila naozaj veľa, teraz sa však môže s najbližšími

Allyson Felix — Foto: instagram/af85

DAUHA 2. októbra - Americká šprintérka Allyson Felixová prežila krušné obdobie, no konečne prišlo zadosťučinenie. Atlétka, ktorá minulý rok prežila komplikovaný predčasný pôrod a o svoju dcérku sa strachovala ešte aj niekoľko týždňov po tom, si na MS v Katare užíva slávu. Prekonala totiž rekord Usaina Bolta.

33-ročná športovkyňa predčasne porodila 28. novembra. Jej dcérka Camryn sa na svet vypýtala o dva mesiace skôr, ako sa čakalo. Už počas tehotenstva musela bojovať s preeklampsiou, komplikáciou spôsobujúcou vysoký krvný tlak či nadmerné opuchy tváre a rúk. „Je to vážne a môže to mať smrtiace komplikácie," upozorňuje portál People. Felixová preto rodila núdzovým cisárskym rezom.

Dcérka musela niekoľko týždňov stráviť na jednotke intenzívnej starostlivosti, dnes je však už v poriadku. Postupne si zvykla aj na návrat do normálneho režimu, ktorý je ťažký pre všetky matky. „Nemohla som byť šťastnejšia ako vtedy, keď som sa mohla vrátiť domov po dlhom tréningu a vidieť usmievavú tvár mojej dcérky. Naozaj je to najkrajšia vec na celom svete," zdôverila sa Felixová.

Triumfálne prekonanie rekordu

Vtedy však prišla ďalšia komplikácia. Atlétka sa pohádala so spoločnosťou Nike, ktorá bola jej bývalým sponzorom. Šprintérke totiž po jej prvom tehotenstve ponúkla o 70% menej peňazí. Felixová preto o tom napísala do New York Times a pridali sa aj ďalšie dve atlétky, Alysia Montañová a Kara Goucherová. Nike neskôr svoju politiku ohľadom tehotných športovkýň upravilo.

Tím USA: Allyson Felixová, Wilbert London, Michael Cherry and Courtney Okolová Foto: TASR/AP

Teraz sa teší z ďalšieho veľkého triumfu. V Dauhe sa v nedeľu bežala premiérová zmiešaná štafeta na 4x400 m na vrcholnom podujatí. Zlato získali Američania vo svetovom rekorde 3:09,34. Veteránka Felixová tak v ich drese získala 12. zlato na svetových šampionátoch a prekonala tak jamajského rekordéra Usaina Bolta, ktorý ich vybojoval 11.