Lenka Miškolciová

Dnes o 14:50 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Nedovolí, aby sa história zopakovala: Princ Harry napadol britský bulvár ako nikdy predtým

Meghan a Harry sa rozhodli nemlčať. Šikana, ako označil správanie sa britského bulváru princ Harry, sa musí skončiť. V emotívnom vyjadrení princ Harry vysvetľuje, prečo žaluje britské bulvárne noviny.

Princ Harry už mal dosť toho, ako sa bulvár správa k jeho manželke. — Foto: Koláž DN/TASR/AP

Londýn 2. októbra - Britský princ Harry a jeho manželka Meghan zažalovali bulvárne noviny Mail on Sunday za nelegálne zverejnenie súkromného listu, ktorý Meghan napísala svojmu otcovi. Informovala o tom v stredu agentúra DPA. Rozhodnutie prišlo potom, ako princ mimoriadne ostro skritizoval britský bulvár za to, ako sa správa k jeho manželke. Uviedol, že už sa viac nedokáže ticho prizerať tomu, ako jeho manželka trpí.

Princ uviedol, že najväčší strach má z toho, že sa zopakuje história. Napísal: „Niekedy v živote nastane ten moment, kedy jediné, čo môžete urobiť, je postaviť sa voči takémuto správaniu, pretože ničí ľudí a ľudské životy. Ak by som to mal povedať jednoducho, je to šikana, ktorá ľuďom ubližuje. Všetci vieme, že takéto správanie nie je tolerovateľné, a to za žiadnych okolností. Hoci možno moje kroky nemusia byť bezpečné, sú určite správne. Videl som, čo sa stane, keď ľudia, ktorých ľúbim, prestanú byť vnímaní ako skutočné bytosti a prestane sa tak k nim aj správať,“ napísal v emotívnom vyhlásení, ktoré cituje britský The Guardian, pričom poslednou vetou princ jednoznačne narážal na svoju zosnulú mamu, princeznú Dianu.

Harry už v minulosti kritizoval britské médiá, keď sa po tom, ako bola zverejnená informácia o jeho zásnubách s bývalou americkou herečkou, objavili rôzne články o jej osobe hraničiace s rasizmom. „Snažili sme sa byť statoční, ale nedokážem ani povedať, ako veľmi bolestivé to pre nás bolo,“ povedal o článkoch v britskom bulvári, ktoré podľa jeho slov pravidelne klamali, vymýšľali si a ohovárali Meghan. „Príliš dlho som sa ticho prizeral, ako Meghan potichu trpí. Nič s tým neurobiť, to by bolo úplne v rozpore s tým, čomu verím,“ ozrejmil dôvod, prečo sa rozhodol konať a napadnúť bulvár tak ako to žiadny člen britskej kráľovskej rodiny nikdy predtým neurobil.

Na archívnej snímke z 21. decembra 1984 zľava kráľovná matka, britská kráľovná Alžbeta II., princ William, princ Harry, princezná Diana a princ Charles pózujú počas krstín princa Harryho v Londýne. Foto: TASR/AP

Stratil som mamu a teraz sa Meghan deje to isté, čo jej

Princ Harry ohlásil podanie žaloby v emotívnom vyhlásení, ktoré zverejnil v utorok večer. Písal v ňom aj o tom, že bulvár prenasleduje vojvodkyňu Meghan podobným spôsobom ako jeho matku Dianu, ktorá tragicky zahynula v roku 1997. O život prišla pri autonehode v Paríži, keď sa snažila uniknúť pred novinármi. „Stratil som svoju matku a teraz vidím, ako sa obeťou rovnakých mocných síl stáva aj moja manželka,“ napísal Harry.

Útoky na Meghan sa podľa Harryho zhoršili po tom, ako otehotnela a porodila ich prvého spoločného potomka, Archieho Harrisona. Foto: TASR/AP

Posťažoval si, že sú spolu s Meghan dlhodobo vystavení lživej a „bezcitnej kampani“ a „neustálej propagande“, ktorú šíri časť britských bulvárnych médií. Táto kampaň sa podľa princa zintenzívnila v priebehu posledného roka, keď bola Meghan tehotná a keď v máji 2019 porodila syna Archieho Harrisona.

Podľa Meghan a Harryho publikoval nedeľník Mail on Sunday predmetný osobný list nezákonne a spôsobom, ktorý bol „zámerne deštruktívny“. Ako uvádza The Guardian, hovorca novín Mail on Sunday uviedol, že noviny si za publikovaným listom aj príbehom stoja, list doteraz zo svojej stránky nestiahli. Okrem samotných novín podali Harry a Meghan žalobu aj na ich materskú spoločnosť Associated Newspapers. Tá vlastní okrem novín Mail on Sunday aj populárny bulvár Daily Mail či webový portál MailOnline. Právnik, ktorého si kráľovský pár najal, bude zaplatený z ich súkromných zdrojov.

Celé vyhlásenie princa Harryho si v angličtine môžete prečítať v článku britských novín The Guardian.