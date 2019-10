TASR

Dnes o 13:26 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Británia uskutoční brexit 31. októbra, nech sa stane, čo sa stane, tvrdí Johnson

Britský premiér Boris Johnson v stredu uviedol, že Británia opustí Európsku úniu 31. októbra, nech sa stane, čo sa stane.

Boris Johnson — Foto: TASR/AP

Manchester 2. októbra (TASR) - „Brexit musíme a môžeme uskutočniť, a my ho uskutočníme," vyhlásil Johnson v prejave počas posledného dňa zjazdu Konzervatívnej strany v Manchestri. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.

Johnson vo svojom prejave zdôraznil, že ešte v stredu odošle Bruselu "konštruktívne a prijateľné návrhy" na ukončenie patovej situácie okolo odchodu Británie z EÚ. „Nijaké kontroly na hraniciach Severného Írska alebo v ich blízkosti nebudú," sľúbil britský premiér a dodal, že Británia bude rešpektovať „mierový proces a Veľkopiatkovú dohodu".

„Áno, zo strany Spojeného kráľovstva je to kompromis, dúfam že to naši priatelia pochopia, a aj oni pristúpia na kompromis," povedal Johnson na margo návrhov na úpravu režimu na hraniciach Írskej republiky a Severného Írska. Johnson tiež zdôraznil, že jedinou alternatívou pozmenenej dohody o brexite, ktorú sa v stredu oficiálne chystá odoslať do Bruselu, je odchod Británie z EÚ bez dohody.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker bude v stredu telefonicky hovoriť s britským premiérom Borisom Johnsonom o jeho návrhoch na úpravu dohody o brexite. Telefonát sa má uskutočniť o 17.15 h SELČ, oznámila Junckerová hovorkyňa citovaná agentúrou AFP.