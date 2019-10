TASR

Tyršovo nábrežie nemá byť parkoviskom, tvrdí mesto Bratislava a chystá zmenu

Priestor na bratislavskom Tyršovom nábreží nemá slúžiť ako parkovisko.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 2. októbra (TASR) – Tvrdí to hlavné mesto a avizuje, že to chce zmeniť a chystá revitalizáciu nábrežia, vrátane Sadu Janka Kráľa, ale aj nelegálneho parkoviska pod Starým mostom. Pre TASR to potvrdil hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Priestor na Tyršovom nábreží v Petržalke sa ako odstavná plocha využíva a dlhodobo je to podľa mesta všetkými tolerované. „Tento priestor je veľmi hodnotný a je to pozemok, ktorý perspektívne aj vzhľadom na to, kde je situovaný, nemá slúžiť ako parkovisko. Je to skôr plocha na oddych, šport, kultúru či mestské podujatia," povedal Bubla.

Magistrát má v pláne zrevitalizovať Tyršovo nábrežie, vrátane Sadu Janka Kráľa, ale aj nelegálneho parkoviska pod Starým mostom. „Závisí to však od mnohých procesných úkonov, ktoré sa začnú odzverením Sadu Janka Kráľa. Zatiaľ sme na začiatku," podotkol hovorca. Mesto však už pracuje na tom, aby obnovilo menšiu plochu na nábreží, vrátane rekultivácie priestoru okolo pamätníka Daniela Tupého.

Časť Tyršovho nábrežia zostala nedotknutá po tom, ako ju využívali stavebníci pri prestavbe Starého mosta, ktorú dokončili v decembri 2015 a most otvoril na jar 2016. Toto územie začali vodiči využívať ako záchytné parkovisko. V posledných rokoch sa tam počas letných mesiacov objavujú často aj karavany a ich majitelia využívajú nábrežie na kemping s výhľadom priamo na Bratislavský hrad a Staré Mesto.