TASR

Dnes o 11:40 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Nasťa Kuzminová definitívne ukončila kariéru

Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová definitívne ukončila aktívnu kariéru.

Na snímke slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 2. októbra (TASR) - Na stredajšej tlačovej konferencii oznámila, že napokon nebude pokračovať ani v štafete. Pôsobenie v individuálnych pretekoch ukončila v apríli po sezóne Svetového pohára.

„Biatlonu som sa venovala 20 rokov, viac ako polovicu života. Vždy som išla na plné obrátky, aby som si splnila sny a potešila fanúšikov. Zažila som mnoho krásnych vecí. Napriek všetkému prišiel čas, aby som spravila jedno zo svojich najväčších rozhodnutí v živote a oznámila, že ukončujem aktívnu kariéru," povedala v emotívnom prejave Kuzminová.

Emocionálny prejav

V prejave, ktorý pre nervozitu prečítala, priznala, že myšlienky na koniec sa objavili už na vlaňajších ZOH v Pjongčangu, kde získala zlatú i striebornú medailu. „V tom období prišli prvé úvahy o konci. Pýtala som sa sama seba, čo ešte chcem dokázať a pre koho, keďže som na každej olympiáde získala zlato."

Na snímke slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová počas tlačovej konferencie Foto: TASR/Jaroslav Novák

Nebolo to jednoduché rozhodnutie, no napokon sa rozhodla predĺžiť si súťažný život o jednu sezónu a splniť si posledný športový sen. „Mala som potrebu ešte pomôcť tímu, hoci som cítila, že sa musím viac venovať rodine a deťom. Chýbal mi však titul majsterky sveta. Napokon to bola sezóna, v ktorej som zažila krásne veci a splnila si sny," uviedla Kuzminová, ktorá vybojovala zlato na MS v Östersunde.

Napriek tomu, že ešte chcela pomôcť štafete, zdravotný stav ju donútil zneniť plány. „Viem, že mnoho fanúšikov zostalo sklamaných po ukončení individuálnej kariéry. Členstvom v štafete som chcela pomôcť dať fanúšikom nádej, že ma ešte uvidia na trati. Postupne sa však okrem rodinných dôvodov objavili aj ďalšie okolnosti. Tréningy som zvládala, ale v pretekoch to bolo náročné. Zdravotné problémy sa nabaľovali a nebola som schopná ich riešiť v krátkodobom horizonte. V štafete som chcela pomôcť a nie byť na príťaž," dodala Kuzminová.

Úspešná športovkyňa

Tridsaťpäťročná rodáčka z ruského Ťumenu reprezentuje Slovensko od roku 2008. Počas desaťročia vybojovala tri zlaté a tri strieborné medaily na ZOH. Vo Vancouveri 2010 a Soči 2014 zvíťazila v šprinte na 7,5 km, v Pjongčangu 2018 v pretekoch s hromadných štartom na 12,5 km. Na všetkých troch ZOH získala aj strieborné medaily, v 2010 a 2014 v stíhačke a v 2018 na 15 km.

Na snímke slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová s kyticou ruží a jej manžel a tréner Daniel Kuzmin Foto: TASR/Jaroslav Novák

Tento rok sa radovala z titulu majsterky sveta v Östersunde (šprint na 7,5 km). Vo celkovom hodnotení Svetového pohára skončila v poslednej sezóne na treťom mieste, v ročníku 2017/2018 bola druhá. Na konte má dva malé glóbusy v šprinte a jeden v stíhacích pretekoch. Celkovo sa počas kariéry dostala na pódium 39-krát (18 víťazstiev, 15 druhých miest a 6 tretích).