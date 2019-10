TASR

Dnes o 09:51 čítanie na 9 minút 0 zdieľaní Tipsport liga: Košice si v derby poradili s Michalovcami a vedú ligy, druhý je Slovan

Hokejisti Košíc zvíťazili v utorkovom 8. kole Tipsport ligy nad Michalovcami 3:0.

Na snímke radosť hráčov HC Košice z gólu na 2:0 v zápase 8. kola hokejovej Tipsport Ligy HC Košice - HK Dukla Ingema Michalovce — Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 1. októbra (TASR) - „Oceliari" si vďaka triumfu vo "východniarskom" derby upevnili 1. miesto v ligovej tabuľke o tri body pred Slovanom Bratislava.

"Belasí" sa posunuli na 2. priečku na úkor Michaloviec. V domácom zápase si poradili s MAC Budapešť rovnako 3:0. Iba o skóre je tretia Banská Bystrica, ktorá otočila duel v Trenčíne, keď zdolala Duklu 2:1 po predĺžení.

Podtatranské derby začali lepšie Popradčania

V podtatranskom derby mali úvodnú tretinu plne v réžii hostia, ktorí Liptákov takmer k ničomu vážnemu nepustili. Už v prvej desaťminútovke si vybudovali dvojgólový náskok zásluhou Takáča, ten najprv v 3. min prekonal Zalivina prudkou strelou po prihrávke Matúša Paločka a o sedem minút neskôr premenil nariadené trestné strieľanie. Hráči Popradu mali aj ďalšie šance, Zalivin však zlikvidoval výpad Mlynaroviča i pokus Ozolinsa.

V 2. časti domáci herne zapli a už po 10 sekundách sa im podarilo znížiť zásluhou Krišku, ktorý delovkou prestrelil Hala. V 28. min sa rútil sám po krídle na popradského brankára J. Sukeľ, Halo však tentokrát podržal svoj tím. V 38. min Magovac našiel prihrávkou pred bránkoviskom Svitanu, ktorý bekhendom trafil iba pozorného Zalivina.

Tri góly v záverečnej desaťminútovke

Gólovo zahrmelo na opačnej strane po kikse Hala. Ten chcel rozohrať puk, no prihral ho priamo na hokejku Róberta Hunu, ktorý ponúkol Richardovi Hunovi možnosť zakončiť do odkrytej bránky - 2:2. "Kamzíkom" mohol vrátiť vedenie Matis, ktorý sa dostal do samostatného úniku, pri pokuse o blafák mu však puk skĺzol z čepele.

V treťom dejstve išli za víťazstvom cieľavedomejšie domáci hráči. V 45. min. orazítkoval Kurali žŕdku, o päť minút neskôr nedokázal Róbert Huna v presilovke zakončiť do opustenej bránky, no vzápätí už Petran tvrdou strelou prepálil Hala - 3:2. V 56. min. zvýšil náskok v ďalšej početnej výhode Uhrík. V samom závere sa Popradčanom ešte podarilo znížiť po dorážke Leclerca, Liptáci si však už víťazstvo nenechali vziať.