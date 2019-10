TASR

MS v atletike: Kendricks v žrdi obhájil titul, premiérový triumf oštepárky Barberovej

Americký šprintér Noah Lyles suverénnym spôsobom zvíťazil v behu na 200 m na atletických MS v Dauhe časom 19,83 s.

Americký žrdkár Sam Kendricks v skoku o žrdi vo finále na MS v atletike v katarskej Dauhe — Foto: TASR/AP

Dauha 1. októbra (TASR) - Druhý skončil Kanaďan Andre De Grasse v čase 19,95, tretí bol Ekvádorčan Alex Quiňónez (19,98). Líder svetových tabuliek získal premiérový cenný kov na významnom podujatí. Vo finále nemal najsilnejšiu konkurenciu, druhý najrýchlejší šprintér sezóny na tejto trati Michael Norman dal prednosť dvojnásobnej trati, víťaz stovky Christian Coleman sa tiež odhlásil a sústredí sa na štafetu.

S Lylesom sa pokúšal držať krok Brit Adam Gemili, no v závere vytuhol a nezískal ani medailu. Kanaďan De Grasse pridal striebro k bronzu, ktoré získal v nedeľu v Dauhe na stovke.

Barberová zvíťazila posledným pokusom

Austrálčanka Kelsey-Lee Barberová triumfovala v hode oštepom, keď sa posledným pokusom 66,56 cm posunula z pozície mimo stupňov víťazov až ku zlatu. Na ďalších medailových priečkach skončili Číňanky, druhá skončila Š"-jing Liou výkonom 65,88, tretia Chuej-chuej Li za 65,49.

Austrálčanka Kelsey-Lee Barberová sa teší zo zisku zlatej medaily vo finále žien v hode oštepom Foto: TASR/AP

Pre Barberovú je to premiérový kov z významného podujatia, zároveň sa stala prvou Austrálčankou, ktorá ma MS získala titul v oštepe. Tridsaťročná Chuej-chuej Li získala tretiu medailu z MS. Líderka tohtoročných tabuliek už má vo zbierke striebro z MS 2015 a bronz z MS 2017.

Finále nevyšlo Češkám. Obhajkyňa titulu Barbora Špotáková, ktorá sa vrátila po druhej materskej dovolenke, obsadila 9. priečku, tretia žena tohtoročných tabuliek Nikola Ogorodníková až jedenástu.

Kendricks obhájil zlato

Američan Sam Kendricks obhájil zlato v skoku o žrdi. Rovnako ako druhý Švéd Armand Duplantis prekonal výšku 597 cm. Bronz získal Poliak Piotr Lisek výkonom 587 cm. Žrď mužov podľa očakávania patrila k jednému z vrcholov šampionátu.

Medailu získali všetci traja muži, ktorí v tejto sezóne prekonali výšku šiestich metrov. Kendricks sa ako prvý dostal do problémov, keď 587 cm prekonal až na tretí pokus. Lenže nezlomilo ho to a ďalšiu výšku skočil na prvý pokus, čo napokon rozhodlo. Lisek 597 už nezvládol. Úradujúci majster Európy Duplantis na tretí pokus rovnako ako Američan áno, no 602 už nedokázal prekonať.

Americký bežec Donovan Frazier víťazí vo finále behu na 800 metrov Foto: TASR/AP

Historický Brazier

Donovan Brazier sa stal historicky prvým Američanom, ktorý na atletických MS triumfoval na trati 800 m. V Dauhe zabehol vo finále čas 1:42,34, čo je zároveň rekord šampionátu. Striebro pre Bosnu a Hercegovinu vybojoval Amel Tuka v čase 1:43,47. Po bronz si dobehol Keňan Ferguson Cheruiyot Rotich za 1:43,82.

Finálový beh napálil Portoričan Wesley Vázquez, Brazier ako jediný zareagoval na jeho tempo. Američan na rozdiel od svojho súpera ho dokázal udržať a cieľovú pásku preťal osamotený. Brazier získal prvú veľkú medailu na vrcholných podujatiach, Tuka pridal striebro k bronzu z MS 2015.