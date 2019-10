TASR

Dnes o 08:55 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Sklamanie kladivára Lomnického na MS v atletike, nepostúpil do finále

Slovenský kladivár Marcel Lomnický nepostúpil do finále na atletických majstrovstvách sveta v Dauhe. V utorňajšej kvalifikácii hodil 73,51 m a obsadil celkovo 18. priečku.

Na snímke slovenský kladivár Marcel Lomnický v kvalifikácii v hode kladivom na MS v atletike v katarskej Dauhe — Foto: TASR/Martin Baumann

Dauha 1. októbra (TASR) - Do súťaže nastúpil ako trinásty muž svetových tabuliek. Pri prvom pokuse hodil 73,51 m, v druhom o 50 cm menej. Lomnický si vylosoval poslednú pozíciu zo všetkých kladivárov, takže pred tretím pokusom vedel, že na postup musí aspoň vyrovnať výkon 76,22 Katarčana Ashrafa Amgada El Seifyho.

V tejto sezóne pritom hranicu 76 metrov prehodil iba dvakrát. Hod mu nevyšiel, keď ho nasmeroval do ochrannej siete. Lomnický nepostúpil do dvanásťčlenného finále rovnako ako pred dvoma rokmi v Londýne, keď obsadil prvú nepostupovú priečku. Jeho najlepšími výsledkami na svetových šampionátoch zostávajú ôsme miesta z rokov 2013 a 2015.

„Samozrejme, chcel som postúpiť do finále, takže či je to trináste, osemnáste alebo posledné miesto, je v podstate už jedno. Šampionát mi nevyšiel, ani v jednom hode som sa nevedel uvoľniť, ako by som si predstavoval. Bol to taký kŕč a veľmi som chcel, no nevyšlo to. Takéto šampionáty sú o hlave, fyzicky som bol pripravený výborne, nič ma nebolelo, nič ma neťahalo, podmienky na štadióne boli dobré, kruh bol výborný. Nedá sa naozaj na nič vyhovoriť, prvý pokus som hodil voľnejší a chcel som na ňom stavať. Ďalšie dva mi nevyšli, prvý bol najdlhší a nestačilo to," zhodnotil 32-ročný Slovák pre TASR.

Najdlhší hod v kvalifikácii dosiahol Poliak Pawel Fajdek (79,24), za ktorým sa umiestnili jeho krajan Wojciech Nowicki (77,89) a Francúz Quentin Bigot (77,44).