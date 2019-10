Klaudia Fiolová

Aquaman Jason Momoa prišiel do miestnosti plnej politikov a otvorene skritizoval svetových lídrov

Silná reč obľúbeného herca nezostala bez odozvy. Ľudia po celom svete s ním súhlasia a obdivujú ho za jeho prejav.

Silný prejav Jasona na klimatickom summite — Foto: Instagram@prideofgypsies, Twitter@undesa

NEW YORK 2. október - Jason Momoa sa stal najkrajším mužom sveta za rok 2018 a väčšina ľudí ho pozná hlavne vďaka filmu Aquaman. Známy herec sa okrem skvelých hereckých výkonov pýši aj svojimi aktivitami za čistejšie životné prostredie. Snaží sa poukázať na to, že je dôležité, aby sme počúvali našu planétu. Aj vďaka tomu sa stal nielen idolom, ale aj vzorom. Bojuje totiž proti plastovému odpadu, ktorého je čím ďalej, tým viac. A to hlavne v oceánoch. Prednedávnom sa zúčastnil klimatického summitu Organizácie Spojených národov, kde upriamil pozornosť na to, že svetoví lídri nerobia nič a ignorujú klimatickú krízu. Podľa neho to nie je ale len ich vina. Celé ľudstvo v tom má veľkú zásluhu.

„V oceánoch je viac odpadu ako na Mliečnej dráhe. Ľudstvo je nákaza planéty. Nezabudnite na jednu vec, Zem nás nepotrebuje. To my ju."

40-ročný herec sa narodil na Havaji, ale neskôr sa s matkou presťahovali do amerického mesta Iowa. Tieto dve odlišné krajiny mu pomohli pochopiť jednu dôležitú vec. To, čo je teraz problémom len pre jedného, sa skôr či neskôr stane problémom pre všetkých. V prejave sa zameral najmä na to, ako ľudstvo znečisťuje oceány. Odpadky, ktoré plávajú v Tichom oceáne, pomaly prerastú svojou veľkosťou aj Francúzsko. „Žiadam Spojené národy, aby čelili globálnej kríze. Konečne by sa národy mohli zjednotiť a priniesť opäť rovnováhu medzi ľudstvom a prírodou," dodal Jason na konci prejavu.