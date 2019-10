TASR

Dnes o 16:40 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Zápasy NHL môžete vidieť aj naživo. Uskutočnia sa v týchto európskych mestách

Štyrmi zápasmi odštartuje v noci na štvrtok SELČ formálne 103. ročník zámorskej NHL.

Kapitán Bostonu Zdeno Chára a hráč St. Louis Jaden Schwartz (vľavo) v šiestom zápasem finále play off NHL — Foto: TASR/AP

New York 1. októbra (TASR) - Výluka v sezóne 2004/2005 však spôsobila, že hrať sa bude reálne po 102. raz. Stanleyho pohár obhajujú hokejisti St. Louis Blues, ktorí v minulej sezóne vo finále play off zdolali v siedmich zápasoch Boston Bruins a získali svoj premiérový titul.

Najprestížnejšia hokejová liga sveta bude mať opäť 31 účastníkov, na obzore je však ďalšia expanzia, k ligovému pelotónu sa od sezóny 2021/2022 pripojí klub zo Seattlu. Svoj názov oznámi najskôr na začiatku budúceho roka.

Niekoľko zmien v pravidlách

Hrací formát sa nezmenil, naďalej platí, že v základnej časti (2. októbra 2019 - 4. apríla 2020) odohrá každý tím 82 zápasov. Začiatok play off je naplánovaný predbežne na 7. apríla, vyraďovačka potrvá do polovice júna. Pokračuje sa vo formáte so štyrmi divíziami (Centrálna, Pacifická, Atlantická a Metropolitná), pričom do play off postúpia po tri najlepšie mužstvá z každej divízie plus z oboch konferencií ešte aj ďalšie dva kluby s najvyšším počtom bodov. Každý klub bude mať počas sezóny jednu päťdňovú prestávku, počas ktorej mužstvo nemôže ani trénovať.

Tím St. Louis Blues pózuje so Stanley Cupom Foto: TASR/AP

Rada guvernérov schválila aj niekoľko zmien v pravidlách. Po novom bude platiť, že ak brankár dokázateľne úmyselne posunie svoju bránku pri útoku súperovho tímu, útočiacie mužstvo si pripíše gól. Ak k posunutiu bránky príde neúmyselne, bude nasledovať buly v útočnom pásme, pričom brániace sa mužstvo nebude môcť vystriedať hráčov.

Ak puk opustí hraciu plochu v útočnom pásme, bude v ňom hra pokračovať vhadzovaním. Všetky vyššie tresty vrátane trestov za bitky budú podliehať videokonzultácii, po prezretí situácie na videu bude môcť rozhodca dokonca preklasifikovať trest na menší. Nebude ho môcť ale úplne zrušiť. Hráči, ktorí počas hry stratia prilbu, si ju musia hneď späť nasadiť, alebo zamieriť na striedačku.

Kto je favoritom?

Okruh favoritov je ako vždy široký. Blues na čele s najužitočnejším hráčom play off Ryanom O"Reillym, kapitánom Alexom Pietrangelom čo brankárskou kométou Jordanom Binningtonom by radi zopakovali minulosezónny úspech. Obhajca trofeje má k dispozícii takmer identický káder, z hráčov základnej zostavy ho opustil iba útočník Pat Maroon, obranu vystužil Justin Faulk z Caroliny.

Brankár Tuukka Rask (vľavo) a Zdeno Chára sa snažia zachytiť puk, ktorý smeruje do bránky Foto: TASR/AP

Z klubov Západnej konferencie experti vysoko radia aj Vegas, San Jose či Nashville, ktorý ulovil Matta Duchenea, alebo Dallas, ktorý získal veteránov Joea Pavelského, Coreyho Perryho a Andreja Sekeru. Na Východe si hviezdami nabitý káder udržala Tampa Bay s Nikitom Kučerovom, Stevenom Stamkosom, Braydenom Pointom a Victorom Hedmanom. "Blesky" by radi napravili svoje nečakané vyradenie v 1. kole play off (s Columbusom 0:4 na zápasy).

Vysoké ambície má opäť Boston vedený kapitánom Zdenom Chárom, Toronto s Johnom Tavaresom, Austonom Matthewsom a Mitchom Marnerom, Pittsburgh s dvojicou Jevgenij Malkin, Sidney Crosby či Washington s Alexandrom Ovečkinom. Capitals v prvých troch zápasoch základnej časti nebudú môcť počítať s Jevgenijom Kuznecovom, ktorý dostal trest za užívanie kokaínu.