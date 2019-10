Dominika Dobrocká

Poľský veterán z 2. svetovej vojny odprevadil vnučku k oltáru. Netušil, že to bude to posledné, čo urobí

Poslednú misiu doviedol úspešne do konca. Vojnový veterán previedol svoju vnučku svadobnou uličkou.

— Foto: Reprofoto Youtube

BIALYSTOK 1. októbra - Všetci svadobčania zostali dojatí a slzám sa nedokázal ubrániť nik. Nie je to žiadne prekvapenie, veď svadba je jeden z najdojímavejších okamihov plný emócií. V prípade Joanny a jej budúceho manžela to však bolo o niečo silnejšie. Nevestu k oltáru totiž viedol jej starý otec Bronislaw Karwowski. Už na prvý pohľad je vidieť, že je deduško veľmi chorý, no svoju dôležitú povinnosť sa rozhodol splniť. Poľský vojnový hrdina tak úspešne dokončil aj svoju poslednú misiu. Po uličke kráčal s hrdosťou vo svojej uniforme a všetkými oceneniami, ktoré počas svojej služby dostal.

V kostole pri pohľade na staručkého pána nezostalo ani jedno oko suché. Slzám sa neubránil ani ženích, ktorý na svoju budúcu pani manželku pri oltári trpezlivo čakal. Celú situáciu zachytáva video, ktoré bude mladomanželom navždy slúžiť ako spomienka. Pán Karwowski totiž len dva dni po tejto veľkolepej udalosti vo veku 94 rokov zomrel. O jeho smrti s úctou informovali aj poľské národné ozbrojené sily, ktoré mu vo svojom príspevku na sociálnej sieti vzdali hold. „Je nám ľúto, že dnes, 1. septembra 2018, k 79. výročiu nemeckého útoku na Poľsko, národný hrdina a povstalec Varšavského povstania v roku 1944, major Bronislaw Karwowski odišiel na večnú stráž,“ znelo vyhlásenie.

Bojovník za svoju vlasť

Bronislaw Karwowski bol jedným z najoceňovanejších poľských veteránov druhej svetovej vojny. Bol súčasťou poľského odporu proti nacistickej vláde a zúčastnil sa Varšavského povstania. Po tom, čo ho zajali, utiekol z centrály gestapa v Lomza na severe Poľska. Netrvalo však dlho a bol opäť zatknutý. Neskôr sa stal oponentom komunistickej vlády v Poľsku a bol na desaťročie odsúdený do väzenia. Dôvodom bolo jeho úsilie v boji proti autoritárskemu režimu, ktorý nasledoval po druhej svetovej vojne. Karwowski neskôr dostal Rytiersky kríž Rádu znovuzrodenia Poľska, za svoje služby poľskému národu.