TASR

Dnes o 15:38 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Na štarte sezóny NHL deväť Slovákov, Fehérváry a Jurčo v prvých formáciách

Deväť slovenských hokejistov by sa malo objaviť na štarte novej sezóny zámorskej NHL.

Martin Fehérvarý — Foto: TASR

New York 1. októbra (TASR) - Ďalší dvaja - útočníci Peter Cehlárik (Boston) a Marko Daňo (Columbus) - mali tiež ešte šancu začať ročník v profilige, ak by si ich v lehote 24 hodín nejaký iný klub stiahol z listiny nechránených hráčov, v opačnom prípade by zamierili na farmy do nižšej súťaže AHL.

Cehlárik s Daňom neprežili posledné škrty v prípravných kempoch a tesne sa im neušla miestenka v prvom tíme. Vzhľadom na svoj vek a počet odohratých zápasov ich museli kluby umiestniť na waiver listinu predtým, než ich poslali na farmy. Ak by aj začali ročník v AHL, stále majú v prípade dobrých výkonov šancu, že ich v priebehu sezóny povolajú naspäť do profiligy.

Cehlárik okúsil NHL už počas troch sezón, stabilné miesto v zostave Bostonu si však zatiaľ nevybojoval. Daňo po zastávkach v Columbuse, Chicagu, Winnipegu a Colorade skúšal v septembri získať opäť miesto v prvom tíme Blue Jackets, medzi užšiu 14-ku útočníkov sa ale nezmestil.

Na príležitosť počkajú aj ďalší Slováci

Okrem nich budú v AHL čakať na svoju príležitosť aj brankár Adam Húska (NY Rangers), útočníci Marián Studenič (New Jersey), Martin Pospíšil, Adam Ružička (obaja Calgary) či Róbert Lantoši (Boston), ktorý má zatiaľ podpísanú iba zmluvu s farmou "medveďov" Providence.

Pozvánku do prvého tímu láka aj obrancu Christiána Jaroša, ktorý pravidelne nastupoval za Ottawu v minulom ročníku, no na konci kempu ho vedenie Senators prekvapujúco poslalo na farmu do Belleville.

Kemp zato skvele vyšiel Martinovi Fehérvárymu, ktorý aj po záverečných redukciách zostal medzi sedmičkou zdravých obrancov v kádri Washingtonu. Všetko nasvedčuje tomu, že slovenský reprezentant dokonca začne v prvej obrannej dvojici Capitals po boku elitného beka Johna Carlsona.

Zaslúži si miesto, povedal GM Washingtonu

Nahradiť by v nej mal zraneného Čecha Michala Kempného. Fehérváry by tak mal v noci na štvrtok na ľade šampióna St. Louis Blues absolvovať debut v NHL, a to ešte len vo veku 19 rokov, keďže 20. narodeniny oslávi až v nedeľu 6. októbra.

„Zaslúžil si miestenku v tíme. Myslím si, že je dôležité, aby hral v úvodných zápasoch. Neviem, či si ho ponecháme v mužstve celú sezónu, uvidíme, ako sa bude jeho hra ďalej vyvíjať. Chceme urobiť to najlepšie pre neho. Chceme mu dať šancu ukázať sa a byť úspešný," povedal na adresu Fehérváryho generálny manažér Capitals Brian MacLellan.