Klaudia Fiolová

Bezdomovkyňa v metre začala spievať. Čo nasledovalo, nečakal nikto z okoloidúcich

„4 milióny ľudí býva v Los Angeles. 4 milióny príbehov. 4 milióny hlasov," týmito slovami zverejnili muži zákona video na internete.

Neznáma žena svojim spevom prekvapila aj policajtov — Foto: Twitter@@LAPDHQ

LOS ANGELES 1. októbra - Video, ktoré zverejnila polícia v Los Angeles, obletelo celý svet. Počas služby boli muži zákona na stanici metra. Uvideli bezdomovkyňu, ktorá bola ovešaná taškami. Zrazu začala spievať a okoloidúci zostali v nemom úžase. Neznáma žena zaspievala časť slávnej árie od Pucciniho. Mnohí ľudia začali video komentovať a napísali, že táto žena patrí do talentovej súťaže, alebo že by sa tým mala živiť. „4 milióny ľudí býva v Los Angeles. 4 milióny príbehov. 4 milióny hlasov," takýto popis zverejnili policajti na Twitteri. Aj tento moment by mal tak ľuďom pripomenúť to, aby sa sa v zhone niekedy aj zastavili a počúvali.

Médiá chceli neznámu ženu vypátrať, ale zatiaľ sa im to nepodarilo. Veľa ľudí napísalo pod video, že ženu už viackrát videli v metre a že ju aj počuli spievať rôzne operné skladby. Video na Twitteri videlo už viac ako 700-tisíc ľudí.