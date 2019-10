Lenka Miškolciová

Dievčatko zabudlo v sídle kráľovnej Alžbety obľúbeného plyšáka. Reakcia paláca všetkých ohromila

Savannah bola zo straty obľúbenej opičky nešťastná. Jej spolužiaci však boli odhodlaní nenechať to len tak a napísali list samotnej kráľovnej Alžbete II.

Na snímke 5-ročná Savannah s jej obľúbeným plyšákom, opičkou Harriet. — Foto: Koláž DN/TASR/AP, reprofoto Youtube

LONDÝN 1. októbra - Päťročná Austrálčanka Savannah Hartová trávila tieto prázdniny spolu s rodičmi na cestách po Európe. Počas svojich ciet nevynechali ani Veľkú Britániu a sídlo kráľovnej Alžbety II. Buckinghamský palác. Savannah so sebou všade nosí aj svoje obľúbené plyšové zvieratko, opičku Harriet. Práve Harriet si však výlet do Buckinghamského paláca predĺžila. Malá Savannah ju tam totiž zabudla.

„Opičku sme vytiahli z otcovho batoha, aby sme si s ňou urobili pár fotiek. Nasledujúci deň sme išli výletným autobusom a ja som si zrazu pomyslela: Kde je Harriet?,“ opísala matka mladej dievčiny Katie Hartová pre CNN. Na hľadanie už však bolo neskoro a rodina sa tak vrátil do Austrálie bez opičky.

Rozhodli sa napísať samotnej kráľovnej

Po návrate Savannah do škôlky sa však jej spolužiaci a aj učitelia dozvedeli o tom, že dievčatko stratilo svojho obľúbeného plyšáka. A tak neváhali a napísali list samotnej kráľovnej Alžbete, ktorej vysvetlili, čo sa malej Savannah stalo a tiež to, že jej Harriet veľmi chýba. Nečakali však, že by sa im kráľovná ozvala späť. O to väčšie bolo ich prekvapenie, keď po pár dňoch prišla mailom odpoveď od zamestnancov paláca, že Harriet sa má dobre a na dôkaz priložili aj niekoľko fotografií opičky z rezidencie britskej kráľovnej.

Harriet však v Buckinghamskom paláci nezostala, ale bola poštou poslaná späť do Austrálie, kam sa vrátil aj v spoločnosti plyšového psa Rexa z palácového obchodu so suvenírmi a tiež s knihou Nosí kráľovná korunu aj v posteli? Ako píše portál Novinky.cz, všetci zostali celkom ohromení a Savannah bola, pochopiteľne, z návratu plyšáka najšťastnejšia zo všetkých.