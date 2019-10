Klaudia Fiolová

Pražská rozlúčka so slobodou sa skončila v kostole. Kamaráti sa tam rozhodli zložiť krásny sľub

Najlepší kamaráti vymysleli nezvyčajný spôsob na to, ako spestriť program rozlúčky so slobodou.

Najlepší kamaráti si spestrili program rozlúčky so slobodou — Foto: Facebook/Prágai Magyar Katolikus Plébánia

PRAHA 1. októbra - Skupina ôsmich najlepších kamarátov z detstva sa vybrala na rozlúčku zo slobodou. Vybrali si Prahu, mesto, ktoré je známe dobrým jedlom, pivom a zábavou. Väčšina mužov by si zvolila formu zábavy na diskotéke, alebo v nejakom inom zábavnom podniku, no mladý snúbenec z Maďarska v tom mal jasno. Nebránil sa spoznávaniu hlavného mesta Česka, ale na svojich kamarátov mal jednu prosbu.

Na konci výletu museli ísť do kostola, kde všetci spoločne zložili sľub. Je to veľmi ojedinelý prípad, vidieť skupinu mužov v kostole v ruke s mobilom, kam si zapísali svoje sľuby. V texte stojí, že sú vďační za všetko, čo majú a že sľubujú, že budú dobrými manželmi a aj rodičmi. Taktiež budú dbať na to, aby ich vzťahy boli vždy úprimné a láskyplné. Ako uvádza maďarský portál 777blog.hu, kamaráti sa už dávnejšie dohodli, že rozlúčku so slobodou zakončia v kostole. Odvtedy chodia do Prahy každý rok svoje sľuby obnovovať.