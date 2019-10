Klaudia Fiolová

Dnes o 20:09 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Expert na financie: Takto rozpoznáte, ktorý finančný poradca vám chce poradiť a ktorý chce len zarobiť

Projekt Finančná zrada upozorňuje na nekalé praktiky finančných inštitúcií a slúži ako príručka pre ľudí, aby sa vedeli orientovať na finančnom trhu. O Finančnej zrade a tom, ako rozoznať dobrého finančného poradcu, porozprával v rozhovore zakladateľ projektu Peter Štadler.

BRATISLAVA 3. októbra - Ľudia už akosi vo všeobecnosti cítia nedôveru voči tým, ktorí sa im snažia radiť ohľadom financií. Je totiž ťažké rozpoznať dobré rady od zlých. Projekt s názvom Finančná zrada je zameraný práve na to, aby upozornil pred neserióznymi praktikami na finančnom trhu a aby zákazníci dostali odborné rady, ktoré ich ochránia pred zbytočnými poplatkami.

„Náš projekt sa od iných finančných poradenských inštitúcií líši najmä tým, že my sami sme mali predsudky voči finančnému poradenstvu a ešte stále nejaké máme. Tento projekt má slúžiť ľuďom ako platforma, kde nájdu konkrétne rady a odporúčania bez akýchkoľvek poplatkov,“ vysvetľuje Peter Štadler, zakladateľ projektu.

Zákazníci sa tak dostanú k užitočným radám úplne zadarmo. Ďalším prvkom projektu je transparentnosť, teda reálny ľudský prístup. Podľa jeho slov by mal každý dostať produkt, ktorý naozaj potrebuje.

Namiesto oslovovania ľudí v teréne vytvorili portál, ktorý rozšírili vďaka sociálnym médiám

Dvanásťročné skúsenosti, ktoré Peter získal počas svojej kariéry, preniesol aj do samotného projektu. „Koncept projektu nie je založený na širšom komplexe služieb. Hlavným cieľom je, aby sme pomohli ľuďom s bežnými vecami. Podporujeme aj menších klientov, ktorí majú menšie príjmy, a snažíme sa im pomôcť s financiami,“ hovorí zakladateľ Finančnej zrady.

Okrem investičných a sporiacich produktov, ktoré si vytvárajú interne, majú aj hypotekárne oddelenie, ktoré spolupracuje so všetkými bankami na trhu.

Dobrého finančného poradcu, ktorý chce naozaj poradiť, viete rozoznať

Existuje mnoho predsudkov voči finančným poradcom a ľudia sú, pochopiteľne, veľmi opatrní, keď ide o ich financie. Podľa Petra si však treba všímať detaily: „Ja som to u nás nazval interne ako rovnica pravdy. Je dôležité klásť správne otázky. Treba mať naštudované fakty a overiť si informácie. Keď dáme toto všetko dokopy, tak sa to rovná realite. Problémom je hlavne to, že na Slovensku existuje veľa finančných sprostredkovateľských firiem a ľudia sa medzi nimi vymieňajú,“ vysvetlil.

Pozor by si ľudia mali dávať aj na to, či ich finančný poradca príliš netlačí do podpisu zmluvy. Dôležitý je dlhodobý servis, aby zákazníci dostávali potvrdenie načas a najmä od človeka, ktorý im danú službu dodal.

Viac sa dozviete v priloženom videorozhovore so zakladateľom projektu Finančná zrada Petrom Štadlerom.