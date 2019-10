TASR

Dnes o 11:25 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Tréner Hapal predstavil nomináciu na dôležitý kvalifikačný zápas s Walesom

réner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal nominoval na domáci októbrový kvalifikačný zápas EURO 2020 proti Walesu 26 hráčov.

Na snímke tím Slovenska pred začiatkom kvalifikačného zápasu E- skupiny EURO 2020 Maďarsko – Slovensko — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 1. októbra (TASR) - Slováci privítajú najskôr 10. októbra v Trnave Wales (20.45 h.), o tri dni neskôr nastúpia na Tehelnom poli v príprave proti Paraguaju (20.45), v tomto súboji sa s reprezentačným dresom oficiálne rozlúčia Martin Škrtel, Tomáš Hubočan a Adam Nemec, ktorí v nominácii figurujú ako náhradníci. Nováčikom vo výbere je Kristián Koštrna z DAC Dunajská Streda.

Z tímu vypadol Denis Vavro z Lazia Rím, ktorý nemôže proti Walesu hrať pre žlté karty. Je tam tak aj Norbert Gyömbér z Perugie. Po Walese však Hapal Vavra a trio lúčiacich sa hráčov donominuje do prvého tímu. V prípade, že Peter Pekarík z Herthy nebude môcť nastúpiť, jeho miesto by mohol zaujať práve Koštrna.

Máme to vo vlastných rukách

Slováci po debakli s Chorvátskom 0:4 výborne zareagovali v Budapešti, zvíťazili 2:1 a opäť majú postupové karty vo vlastných rukách. Zápas s ostrovanmi bude z pohľadu hry o postup kľúčový. "„Musíme proti Walesu prepnúť na vyšší stupeň. Chorvátsko nám ukázalo obrovské rezervy. Ale už som to hodil za hlavu. Verím, že my sme hrali slabo, naopak Chorváti ukázali neskutočnú silu a kvalitu. Aj ich tréner hovoril, že takto pod ním ešte nehrali. A videli ste potom ich reakciu v Azerbajdžane, kde remizovali a mohli aj prehrať," povedal na utorňajšej tlačovej konferencii v Sieni slávy slovenského futbalu kouč SR.

Slovensko s Walesom v Cardiffe v marci prehralo 0:1. Stále bojuje o svoju šancu. „Wales neskutočne dobre bráni. Má výborných brejkových hráčov. Nie je to len o Baleovi. Aj na ďalších postoch má veľkú kvalitu. Verím však, že to dobre zvládneme," povedal český kouč.

Rozlúčka trojice Škrtel, Hubočan a Nemec

Proti Paragueju sa dočká trio Škrtel, Hubočan, Nemec peknej rozlúčky s najcennejším dresom: „Máme plán, budeme to ale riešiť až po Walese. Minutáž dostanú všetci, uvidíme aj, v akom stave prídu. Rozhodneme sa až potom, čo niečo odtrénujú. S Paraguejom to je príprava, chceme si aj niečo vyskúšať. Ak Škrtel nastúpi, bude to s kapitánskou páskou."

UEFA pôvodne proti Walesu nariadila odohrať súboj bez divákov. Slovenský futbalový zväz ale uspel s odvolaním. „Na začiatku som bol zdesený. To by bola rarita, ak by sme hrali proti Walesu bez divákov. Zafungovala ale diplomacia zväzu a uspeli sme pri odvolaní. Zvíťazil futbal, ktorý sa hrá pre fanúšikov. A to nie je o tom, že by som nechcel, aby tam nebolo 15.000 detí," okomentoval situáciu lodivod SR.

Slováci sú po piatich zápasoch v tabuľke E-skupiny na druhom mieste. Na lídra z Chorvátska strácajú bod. Na šampionát postúpia prví dvaja zo skupiny.

Nominácia SR: brankári: Martin Dúbravka (Newcastle United), Matúš Kozáčik (Viktoria Plzeň), Marek Rodák (FC Fulham), Dominik Greif (ŠK Slovan Bratislava) obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín), Ľubomír Šatka (Lech Poznaň), Kristián Koštrna (DAC Dunajská Streda), Milan Škriniar (Inter Miláno), Dávid Hancko (Sparta Praha), Róbert Mazáň (CD Tenerife), Martin Valjent (RCD Mallorca), Norbert Gyömbér (Perugia Calcio) stredopoliari: Stanislav Lobotka (Celta Vigo), Patrik Hrošovský (KRC Genk), Ján Greguš (Minnesota United), Juraj Kucka (Parma Calcio), Matúš Bero (Vitesse Arnhem), Marek Hamšík (Ta-lien I-fang), László Bénes (Borussia Mönchengladbach), Ondrej Duda (Hertha Berlín), Albert Rusnák (Real Salt Lake), Róbert Mak (Zenit Petrohrad), Lukáš Haraslín (Lechia Gdansk) útočníci: Pavol Šafranko (Sepsi OSK), Róbert Boženík (MŠK Žilina), Michal Ďuriš (Anorthosis Famagusta) Náhradníci: obrancovia: Martin Škrtel (Basaksehir Istanbul), Tomáš Hubočan (Omonia Nikózia), Branislav Niňaj (Fortuna Sittard), Lukáš Štetina (Sparta Praha), Michal Sipľak (Cracovia Krakov), Boris Sekulič (Górnik Zabrze), Denis Vavro (Lazio Rím) stredopoliari: Miroslav Stoch (PAOK Solún), Erik Pačinda (Korona Kielce), Jakub Považanec (FK Jablonec), Nikolas Špalek (Brescia Calcio), Roman Procházka (Viktoria Plzeň) útočník: Adam Nemec (Pafos FC), Samuel Mráz (FC Empoli)

Tabuľka E-skupiny:

Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body Chorvátsko 5 3 1 1 10:5 10 SLOVENSKO 5 3 0 2 9:7 9 Maďarsko 5 3 0 2 7:6 9 Wales 4 2 0 2 4:4 6 Azerbajdžan 5 0 1 4 5:13 1