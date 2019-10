TASR

Estónskej vláde odovzdali petíciu za klimatickú neutralitu krajiny do roku 2035

Požadované kroky majú vychádzať z vedeckých poznatkov a zasahovať celú spoločnosť, informovala tlačová agentúra DPA.

Estónsky premiér Jüri Ratas — Foto: TASR/AP

Tallinn 1. októbra (TASR) - Estónskemu premiérovi Jurimu Ratasovi odovzdali v pondelok petíciu, ktorá požaduje od štátnych orgánov Estónska rozhodné kroky na obmedzenie klimatickej zmeny tak, aby táto krajina dosiahla tzv. klimatickú neutralitu do roku 2035.

Podľa údajov prevzatých z tlačovej správy zoskupenia Estónsky prírodný fond, hnutia Estónski zelení a Estónskeho centra environmentálneho práva podporilo petíciu 2848 občanov a 12 organizácií. Ratas reagoval ďakovným odkazom na Facebooku.

Miestne médiá uviedli, že vzhľadom na prekročenie hranice 1000 podpisov sa bude touto iniciatívou zaoberať estónsky parlament. Viac než 50 technologických firiem v Estónsku sa už pripojilo k "zelenému prísľubu", ktorý hovorí o dosiahnutí klimatickej neutrality do roku 2030.

Túto deklaráciu odovzdali prezidentke Kersti Kaljulaidovej, ktorá ju minulý týždeň spomenula vo svojom prejave v rámci rozpravy Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Konkrétne ciele a akčný plán, ako prísľub previesť do praxe, sa očakávajú do konca tohto roka.