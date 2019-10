TASR

Dnes o 09:21 Cehlárika a Daňa umiestnili na listinu nechránených hráčov

Slovenských hokejistov Petra Cehlárika z Bostonu Bruins a Marka Daňa z Columbusu Blue Jackets umiestnili ich kluby na listinu nechránených hráčov.

Vľavo: Peter Cehlárik (22) — Foto: TASR/AP

New York 30. septembra (TASR) - Ostatné kluby NHL majú možnosť siahnuť po nich do 24 hodín, inak obaja poputujú na farmy. Cehlárik do Providence Bruins, Daňo do Clevelandu Monsters. Cehlárik nastúpil v uplynulej sezóne v drese Bostonu v 20 zápasoch, strelil štyri góly a na dva prihral. Na farme v Providence nazbieral 38 bodov (12+26) v 53 zápasoch.

Daňo vlani pôsobil v Colorade Avalanche. Klub z Denveru si ho stiahol práve z listiny nechránených hráčov, na ktorú ho umiestnil predchádzajúci zamestnávateľ Winnipeg Jets. V drese "lavín" však odohral iba osem zápasov bez bodového zápisu, prevažnú časť sezóny strávil na farme v Manitobe.