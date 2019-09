TASR

Dnes o 16:41 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Po MS vo vodnom slalome Slováci s troma miestenkami na OH, s istou účasťou Grigar

Hlavným cieľom slovenských reprezentantov na MS vo vodnom slalome boli miestenky na budúcoročné olympijské hry v Tokiu.

Na snímke slovenský kajakár Jakub Grigar po prílete z MS — Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 30. septembra (TASR) - V španielskom Seu d"Urgell splnili plán na tri štvrtiny. Slováci majú istotu účasti medzi mužmi v C1 a K1, v ženskej súťaži splnili "predsavzatie" kajakárky. Singlistkám šampionát nevyšiel, ale dostanú šancu na reparát na ME 2020 v Londýne.

Najviac pozornosti pútali singlisti. Od silnej zostavy Alexander Slafkovský, Matej Beňuš, Michal Martikán sa očakávalo medailové umiestnenie. Trojica napokon splnila úlohu favoritov a vybojovala deviate zlato za sebou v hliadkach, celkovo jedenáste v histórii samostatného Slovenska.

„Mám skvelý pocit. Na každých majstrovstvách skúšajú niečo nové, aby nás zosadili. Tu spravili detskú trať, aby to bolo tesné, ale aj tak sa potvrdilo, že sme najrýchlejší a naše víťazstvá neboli náhoda," povedal v piatok po pretekoch najúspešnejší singlista Martikán, ktorý získal 15. zlato na MS.

Slafkovský pookrial

V individuálnej súťaži nadviazal na úspech iba Slafkovský, ktorý ako jediný postúpil do finále. V ňom iba tesne zaostal za pódiom a obsadil štvrté miesto. Hoci bezprostredne po dojazde do cieľa cítil sklamanie, s odstupom času však pookrial.

Na snímke slovenský reprezentant vo vodnom slalome Alexander Slafkovský po prílete z MS Foto: TASR/Jaroslav Novák

„Teraz už mám dobrú náladu. Mám zlato, štvrté miesto najprv zamrzelo, ale už vidím cenu aj štvrtého miesta. Interná nominácia je rozbehnutá, miestenka vyjazdená, takže z môjho pohľadu úspešné majstrovstvá," povedal Slafkovský pre TASR a dodal: „Dnes byť v slalome do prvej päťky je "bomba"a aj v Seu to tak bolo, o stupňoch víťazov rozhodovali chybičky."

Má zmysle bojovať, hovorí

Okrem medailí a miesteniek do Tokia Slováci v Seu bojovali aj v internej kvalifikácii o OH. Slafkovský sa vďaka 4. priečke a zakopnutí krajanov dostal na čelo minitabuľky o sedem bodov pred Beňuša, Martikán je tretí so 60 bodmi. Tridsaťšesťročný Slafkovský má na konte mnoho medailí zo svetových či európskych šampionátov, trikrát získal prvenstvo v celkovom hodnotení Svetového pohára.

Vo výpočte úspechov má však jednu prázdnu kolónku - účasť na olympiáde. Štvrté miesto na MS mu však ukázalo, že má zmysel bojovať. „Jednoznačne ma to motivuje. Hlavne si to stále užívam, baví ma tréning a celá cesta za cieľom. Stále počúvam, že by sa patrilo dostať sa na olympiádu, ale tak to v športe nefunguje, človek si musí všetko poctivo vybojovať, verím, že sa cez zimu pripravím najlepšie ako budem vedieť a na ME to vypáli na výbornú. Dostať sa na olympiádu je však iba začiatok. Tam sa ide za celé Slovensko, takže je to trochu iné," dodal Slafkovský.

Na snímke slovenský reprezentant vo vodnom slalome Michal Martikán po prílete z MS Foto: TASR/Jaroslav Novák

Istá miestenka pre Jakuba Grigara

Striebornému medailistovi z OH 2016 Beňušovi šampionát vyšiel iba na polovicu. V C1 sa neprebojoval zo semifinále, ale teší ho aspoň zlato v hliadkach a zisk olympijskej miestenky. „Cieľ bol vyjazdiť olympiádu a pozbierať body do internej kvalifikácie. To sa mi nepodarilo, ale všetko je stále otvorené. Zlatá medaila je stále super. Dostali sme sa nebezpečne blízko k desiatke a s tým trochu súvisí aj tlak, pretože sa nás všetci pýtajú, či to dáme," povedal Beňuš.

Osobitnú radosť mal po príchode domov Jakub Grigar. Ako jediný zo slovenských kajakárov sa prebojoval do finále, v ňom skončil na 10. mieste, ale najmä si ako prvý slalomár zabezpečil účasť v Tokiu. „Som rád, že som to uzavrel a môžem sa sústrediť na to, aby som podal na OH dobrý výkon," povedal v príletovej hale bratislavského letiska 22-ročný Grigar.

Hoci sa mu nepodarilo nadviazať na striebornú medailu z MS 2015, do finálovej jazdy dal všetko a ani s odstupom času nič neľutuje. „Možno by som trochu zmenil štart, ale nemyslím si, že by som príliš riskoval. Vo finále sa jazdí naplno, v spodnej časti mi už došli sily a potom sa s tým už ťažko bojovalo a prišla ľahká chyba."

Na snímke slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Eliška Mintálová po prílete z MS Foto: TASR/Jaroslav Novák

Zmiešané pocity Mintálovej

So zmiešanými pocitmi hodnotila vystúpenie kajakárka Eliška Mintálová. Spoločne s Janou Dukátovou síce splnili primárny cieľ a postupom do semifinále vybojovali miestenku na OH, ale finále už bolo nad ich sily. „

Začala som to fajn, ôsmym miestom v rozjazde. Potom mi to už nevyšlo podľa predstáv. Bez dvoch "ťukov" by to stačilo na finále, to ma trochu štve. Cez zimu budem poriadne trénovať, aby som bola pripravená na ME a dúfam, že to vyjde a dostanem sa na olympiádu," povedala Mintálová.

Najväčšie sklamanie panovalo v "tábore" singlistiek. Ani jednej z trojice Emanuela Luknárová, Soňa Stanovská a Monika Škáchová sa nepodarilo postúpiť z rozjázd a o olympiádu musia zabojovať na ME 2020. „Šampionát nedopadol podľa predstáv. Dúfala som, že sa nám podarí viac. Ešte je šanca vyjazdiť miestenka, verím tomu, že sa nám to podarí," uviedla najmladšia Slovenka iba 17-ročná Luknárová.