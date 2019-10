Pavol Hirka

Dnes o 08:00 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní OSN vychválilo slovenské TESCO. V tomto môže ísť príkladom všetkým ostatným

Ako sa pochválil známy reťazec, boj proti plytvaniu potravinami zvláda nadmieru dobre.

Ilustračné foto — Foto: TS

BRATISLAVA 1. októbra - Spoločnosti Tesco sa totiž podarilo znížiť množstvo potravinového odpadu o 52%, a to v priebehu dvoch rokov, odkedy zverejnili údaje o potravinovom odpade. Cieľ trvalo udržateľného rozvoja sa im tak podarilo už 11 rokov pred termínom, ktorý stanovila OSN.

„Prístup a výsledky práce Tesca na Slovensku ocenili aj vo výročnej správe koalície Champions 12.3, ktorá pôsobí pri OSN. Náš úspech je vyzdvihnutý ako pôsobivý a zároveň je uvedený ako skvelý príklad pre ostatných, ktorí by ho mali nasledovať," uviedlo Tesco v tlačovej správe.

Ako povedal riaditeľ skupiny Tesco a predseda Champions 12.3 Dave Lewis, zatiaľ čo jeden z deviatich ľudí na svete hladuje, vyhodí sa jedna tretina potravín každý rok. „Ak by potravinové straty a odpad boli krajinou, predstavovali by tretí najväčší zdroj emisií skleníkových plynov po Číne a USA. Nemôžeme tento problém odkladať, musíme konať teraz,“ vyzval.

Každý rok sa vyhodí približne 1,3 miliardy ton potravín, ktoré by sa mali využiť lepšie. Takáto miera plytvania je podľa Tesco neakceptovateľná.

Ilustračné foto Foto: Tesco

Prví na Slovensku

Tesco bolo prvým maloobchodným predajcom na Slovensku aj v strednej Európe, ktorý zverejnil údaje o svojom potravinovom odpade v roku 2017. Aktuálne ďalej rozširuje svoj záväzok, keď sa päť z jeho strategických dodávateľov v strednej Európe vrátane spoločnosti BROP Slovakia zo Slovenska zaviazalo zverejniť údaje o množstve potravinového odpadu, ktorý vzniká v ich prevádzkach.

Martin Kuruc, výkonný riaditeľ spoločnosti Tesco na Slovensku, je veľmi hrdý na úspech, ktorý u nás dosiahla. Potravinový odpad sa jej podarilo znížiť na menej ako 1%, jej iniciatíva navyše pomôže tým, ktorí to potrebujú - minulý rok totiž Potravinovej banke Slovenska a jej partnerom darovala 1 792 ton prebytočných potravín. „Toto množstvo predstavuje viac ako 4,2 milióna porcií jedla pre ľudí v núdzi namiesto toho, aby vyšlo nazmar," vysvetľuje.

„Tiež aktívne spolupracujeme s našimi dodávateľmi. Snažíme sa minimalizovať potravinový odpad na ich strane, napríklad prostredníctvom sortimentu Perfectly Imperfect, vďaka ktorému pomáhame dodávateľom predať aj neštandardne tvarované ovocie a zeleninu. Od zavedenia tohto radu v roku 2017 sme predali takmer 2 000 ton takýchto produktov,“ dodáva Kuruc.

Koľko venovali minulý rok?

Vo finančnom roku 2018/19 malo Tesco u nás predať 559 464 ton potravín, pričom sa vygenerovalo 8 614 ton nepredaných potravín. V tomto údaji sa podľa obchodu nachádzajú potraviny „vhodné na ľudskú spotrebu, na krmivo pre zvieratá, ale aj tie nevhodné na ďalšiu konzumáciu“.

Foto: Tesco

Z tohto počtu obchod daroval Potravinovej banke Slovenska a dobročinným organizáciám, s ktorými pri znižovaní potravinového odpadu pracoval, už spomínaných1 792 ton potravín. Oproti minulému roku, keď tak venovali 587 ton, ide o 211 % nárast. 2 043 ton sa zas ušlo zvieratám ako krmivo.

Ako vysvetľuje spoločnosť problémov potravinového odpadu je príliš rozsiahly na to, aby to vyriešila sama, a vyzýva preto aj ďalšie potravinárske spoločnosti, aby pomohli znížiť množstvo potravinového odpadu do roku 2030 na polovicu a aby o ňom zverejňovali údaje.